Вчені знайшли відбиток пальця, залишений неандертальцем 43 000 років тому

У скельному притулку Сан-Ласаро в іспанській Сеговії дослідники знайшли слід, який може бути найдавнішим у світі відбитком людського пальця. Залишив його, за словами науковців, неандерталець 43 000 років тому. Зображення було створене червоною охрою на камені, що, ймовірно, символізує людське обличчя.

Найстаріший відбиток пальця у світі

Це відкриття кидає виклик традиційному уявленню про неандертальців як про істот, позбавлених здатності до символічного або абстрактного мистецтва. На думку авторів дослідження, червона крапка була нанесена навмисно, що свідчить про цілеспрямоване художнє висловлення, повідомляє 24 Канал з посиланням на LiveScience.

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Камінь, який дослідники прозвали "містер Картопля", має довжину близько 15 сантиметрів і був, імовірно, принесений до притулку з прилеглої річки. На одному з його кінців є заглиблення, схожі на очі, а червона пляма нижче, на думку науковців, виконує роль носа. Весь вигляд каменю в поєднанні з цією крапкою нагадує людське обличчя.



У цьому камені вченим вбачається обличчя / Фото David Álvarez-Alonso

Фахівці зазначають, що пляма має чітку форму, а судово-медичний аналіз показав: її залишив відбиток пальця дорослого неандертальця чоловічої статі. Національна дослідницька рада Іспанії наголошує, що це перше у світі підтверджене свідчення використання неандертальцями охри для створення символічного образу.



Дослідники кажуть, що червону цятку навмисно розмістили як ніс, щоб підкреслити схожість каменю з людським обличчям. Жовті цятки – це місця, де брали наукові зразки / Фото David Álvarez-Alonso

Попри захопливість відкриття, серед учених немає одностайності. Частина експертів сумнівається, що ця крапка має символічне значення. Наприклад, антрополог Брюс Харді вважає, що охра була нанесена свідомо, однак каже, що не бачить у зображенні обличчя. На його думку, символізм залежить від інтерпретації.

Археологиня Ребекка Врагг Сайкс висловила припущення, що "ніс" може бути сприйнятий інакше – як пуп на людській фігурі, якщо зображення перевернути. Це вказує на складність однозначної інтерпретації первісного мистецтва.



Якщо камінь перевернути, можна побачити людську фігуру / Фото David Álvarez-Alonso

Пол Петтітт з Даремського університету визнає, що використання пігменту неандертальцями доведене, але його символічне значення – під питанням. Інший дослідник, психолог Дерек Ходжсон, зазначає, що камінь набуває схожості на обличчя лише після нанесення крапки, а до цього не мав жодного практичного призначення.