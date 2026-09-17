Хакери зламали Міжнародну метеорну організацію, яка відстежує космічні тіла

Міжнародна метеорна організація зазнала кібератаки, яка вивела з ладу її застарілу інфраструктуру. Через хакерський удар більшість вебсайту опинилася поза мережею, а відновлення сервісів триватиме кілька тижнів.

Збій застарілої інфраструктури та терміни відновлення

Як повідомляє видання Ars Technica, некомерційна установа опублікувала повідомлення про збій на статичній сторінці свого вебсайту.

Нещодавно ми зазнали кібератаки, яка завдала критичного удару по застарілій інфраструктурі, вивівши з ладу більшу частину нашого сайту,

– написали представники Міжнародної метеорної організації.

Фахівці зазначили, що очікують кілька тижнів часткового простою, поки триватиме перехід на нові сервіси. Наразі команда надає пріоритет звітності про спостереження за яскравими вогняними кулями. Інформацію також тимчасово публікують на офіційній сторінці у Facebook.

Чим займається Міжнародна метеорна організація

Цю некомерційну структуру заснували у 1988 році. Вона координаційно об'єднує аматорські та професійні спостереження за метеорними явищами. Організація створила єдині стандарти для фіксації астрономічних даних. Її бази даних, які містять текстові звіти, фотографії та відеозаписи, науковці вважають критично важливими для галузі.

Крім того, установа видає двомісячний журнал WGN. Наразі залишається незрозумілим, чому саме ця організація стала ціллю кібератаки, адже більшість її даних про космічні об'єкти є повністю відкритими. Вона також не є прибутковою і не може виплатити викуп, особливо великі суми, яких зазвичай прагнуть хакери.

Наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за цю атаку.