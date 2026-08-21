Найскладніша місія до Місяця, яку тільки запускало людство, стартує вже у понеділок

Китайська космічна програма готує до запуску роботизований комплекс Chang'e 7, який вирушить до південного полюса Місяця. Місія поєднає роботу орбітального апарата, посадкового модуля, місяцехода та спеціального стрибаючого зонда для пошуку покладів льоду.

Що ми знаємо про місію Chang'e 7

Китайська місія Chang'e 7 готується до запуску з космодрому Веньчан на ракеті-носії Long March 5 Y14. Як повідомляє Space.com, апарат має вийти на орбіту Місяця, а згодом спуститися в район краю кратера Шеклтон біля південного полюса супутника.

Після кількох місяців на орбіті посадковий модуль має здійснити спробу посадки наприкінці року. Головним завданням стане пошук водяної криги в затінених кратерах, а для цього спеціальний зонд виконуватиме серію стрибків між освітленими ділянками та повністю темними зонами.

Інженери оснастили апарат активною системою амортизації, щоб він міг безпечніше сідати на крутих схилах.

Chang'e 7 – це найамбітніша, найкомплексніша та найскладніша роботизована місячна місія, яку коли-небудь робила будь-яка країна чи організація,

– каже Джеймс Хед, провідний науковець із дослідження Місяця з Браунівського університету.

Науковці давно припускають, що на Місяці може бути лід, однак досі цей ресурс не вивчали настільки детально на практиці.

Тепер Китай збирається шукати її. І ми використовуємо багато методів: від пошуку на поверхні до дослідження всередині кратерів,

– додав Є Пейцзянь, академік Китайської академії наук.

Комплекс Chang'e 7 отримає прилади з різних країн світу. На посадковому модулі встановили італійський лазерний відбивач та оптичний телескоп, розроблений Міжнародною асоціацією місячних обсерваторій ILOA і Лабораторією космічних досліджень Гонконзького університету.

На орбітальному апараті розмістили камеру LunaHcam від Бахрейну та Єгипту, тайський детектор MATCH для вимірювання космічної радіації та двоканальний спектрометр зі Швейцарії.

Усі зібрані дані мають допомогти підготувати першу висадку китайських тайконавтів (так у Китаї називають астронавтів) на поверхню супутника до 2030 року. Окремо Китай планує місію Chang'e 8 приблизно у 2028 році, під час якої випробує технології будівництва житла з місячного ґрунту для створення Міжнародної наукової місячної станції.