Китай обійшов Ілона Маска: Xpeng запустила у масове виробництво реалістичного робота-гуманоїда

Китайська компанія Xpeng запустила у масове виробництво людиноподібного робота IRON. Ця машина вражає реалістичністю та здатна самостійно зійти з конвеєра прямо в повсякденне життя. Розробники обіцяють, що незабаром андроїд з'явиться в оселях звичайних людей.

IRON сходить з конвеєра

Цей гуманоїд уже встиг наробити галасу минулого року. Під час презентації розробники буквально розрізали його корпус прямо на сцені, щоб довести публіці, що всередині немає живої людини, а лише передові технології. Тепер компанія готова випускати пристрої масово на своїх чинних заводах, пише Live Science.

Розробники створили робота у кількох варіантах статури та навіть різної статі. Кожен андроїд має зріст 173 сантиметри та важить 65 кілограмів. Машина отримала 82 ступені свободи від голови до п'ят, зокрема по 22 ступені в кожній долоні. Робот може пересуватися зі швидкістю до 2 метрів на секунду, що нагадує швидку спортивну ходьбу.



Xpeng IRON / Фото Keumars Afifi-Sabet/Live Science

Творці IRON впевнені, що згодом ці машини стануть незамінними помічниками в побуті. Вони допомагатимуть прибирати оселю та складатимуть чисту білизну. Представники компанії порівняли появу людиноподібних роботів із бумом смартфонів у середині 2000-х років і прогнозують подібне стрімке поширення технології в найближчі роки.

В андроїда IRON надзвичайно великі перспективи, адже розробники позиціонують його як першого у світі високотехнологічного людиноподібного робота загального призначення. Пристрій може самостійно сприймати інструкції, планувати стратегію дій та уникати перешкод. Попри хаотичність і непередбачуваність фізичного світу, IRON орієнтується у просторі надзвичайно впевнено. Крім того, машина вміє сама знаходити зарядну станцію та підключатися до мережі, коли батарея розряджається.



Xpeng IRON / Фото Keumars Afifi-Sabet/Live Science

Технологічний мозок та унікальний штучний інтелект

Секрет ефективності IRON полягає в його апаратній частині та унікальній системі штучного інтелекту. Конструктори оснастили кожну машину трьома чіпами Turing AI, які разом забезпечують продуктивність у 2250 трильйонів операцій на секунду.

Для порівняння, сучасні ноутбуки для локальних завдань штучного інтелекту мають лише близько 50 трильйонів операцій на секунду. Завдяки такій потужності робот може локально запускати мовні моделі без підключення до інтернету.

Конструктори інтегрували в андроїда три взаємопов'язані системи, які дають йому повну автономність:

Перша система відповідає за візуальне сприйняття, природну мову та фізичний контроль рухів.

Друга об'єднує кодування зображень із читанням тексту.

Третя система забезпечує можливість мислити та аналізувати завдання.

На відміну від конкурентів, які створюють окремі алгоритми, розробники використали ту саму глобальну модель світу, що працює в їхніх електромобілях та прототипах літаючих авто. Це допомагає долати одну з головних проблем робототехніки – хаотичність фізичного світу, через яку звичайні машини часто помиляються або діють занадто повільно.

Хто виграє гонку гуманоїдів

Масовий запуск IRON виводить компанію в лідери ринку, де вже розгорнулася жорстка боротьба. Серед головних конкурентів, які також почали масове виробництво, виділяється американська компанія Figure AI зі своєю моделлю Figure 03, а також китайська фірма AGIBOT, яка вже в червні випустила 15 тисяч пристроїв.

Цікаво, що Tesla досі не розпочала масове виробництво свого робота Optimus, реліз якого компанія відкладала вже чотири рази з 2022 року.

Вже у 2027 році Xpeng почне постачати роботів комерційним клієнтам для роботи у сфері обслуговування чи проведення екскурсій спочатку в Китаї, а потім і в інших країнах.