На порозі майбутнього: усі рекорди, які побили роботи на Всесвітніх іграх гуманоїдів у Китаї

У Пекіні завершилися Всесвітні ігри людиноподібних роботів 2026 року, де залізні атлети перевершили легендарні досягнення людства. Хоча ці результати не внесуть до офіційних спортивних реєстрів, вони продемонстрували шалений стрибок технологій, який наближає нас до епохи роботів.

Залізні рекорди у Пекіні

Масштабний п'ятиденний захід тривав 22 – 26 серпня на Національному ковзанярському овалі в Пекіні та зібрав 2056 роботів із 666 команд, які представляли 16 країн світу. Крім традиційних бігових дисциплін, андроїди змагалися у футболі, бойових мистецтвах, а також виконували практичні завдання з логістики на складах, збирання деталей на заводах і підзарядки, пише 24 Канал.

Як робот перегнав Усейна Болта

Пекінський інноваційний центр людиноподібних роботів створив модель Tiangong Ultra, яка стала справжньою зіркою змагань. На дистанції 100 метрів цей залізний спринтер спочатку показав час 9,39 секунди, згодом покращив його до 8,86 секунди під час кваліфікації, а у фіналі продемонстрував неймовірні 8,64 секунди. Це на цілих 0,94 секунди швидше, ніж легендарний світовий рекорд Усейна Болта, який той встановив у 2009 році на Чемпіонаті світу з легкої атлетики в Берліні.

Тріумф на довгих дистанціях

Проте на цьому розробники не зупинилися, і той самий Tiangong Ultra підкорив дистанцію 400 метрів за 38,15 секунди, що майже на 5 секунд швидше за світовий рекорд Уейда ван Нікерка на Олімпіаді в Ріо у 2016 році.

Згодом цей робот оформив хет-трик, завоювавши золото на дистанції 1500 метрів із результатом 2 хвилини і 21,6 секунди. Він випередив легендарний рекорд марокканця Хішама Ель-Герружа, який у 1998 році в Римі пробіг цю дистанцію за 3 хвилини і 26 секунд.

Наступні два робота з результатами 2 хвилини і 30,00 секунди та 2 хвилини і 30,22 секунди також перевершили людський орієнтир.

Стрибки вище голови

Іншим сенсаційним результатом відзначилися стрибки у висоту з місця. Робот від компанії X-Humanoid подолав планку на висоті 2,88 метра. Це суттєвий прогрес порівняно з першими іграми 2025 року, де найкращий показник становив лише 0,95 метра. Кубинський стрибун Хав'єр Сотомайор у 1993 році подолав 2,45 метра, але з розбігу та за допомогою техніки Fosbury flop. Робот же стрибав з місця, що має зовсім іншу механіку. Зазвичай стрибок із розбігу є вищим і складнішим для людини, адже вона перетворює горизонтальну швидкість на висоту.

Ціна тріумфу та приховані недоліки

Фахівці зазначають, що такі неймовірні показники є результатом вузької спеціалізації.

На мою думку, залізні атлети встановили ці світові рекорди завдяки принципу, згідно з яким найкраща деталь – це її відсутність, переважно за рахунок механічної оптимізації для надзвичайно якісного виконання одного конкретного завдання,

– прокоментував керівник відділу досліджень робототехніки в інвестиційному фонді RoboStrategy Скотт Волтер.

Для швидкості інженери прибрали зайві рухомі деталі у руках, стегнах та щиколотках, що суттєво зменшило вагу конструкції. Але це обмежило універсальність роботів.

Роботи все ще заледве нагадують людей і здатні лише прискорюватися по прямій лінії, вони не можуть зупинитися без зіткнення чи бігти по кривій для уповільнення,

– додав Скотт Волтер.

Через відсутність рук деякі залізні атлети не змогли взяти участь у естафеті, а після фінішу в інших змаганнях вони не могли самостійно стояти на п'єдесталі. Під час змагань машини часто падали, врізалися в бар'єри та навіть загорялися.

Попереду справжній іспит

Понад 40 відсотків змагань вимагали від машин повної автономності. Але головним викликом залишається навіть не це, і також не швидкість, а дрібна моторика та вміння реагувати на непередбачувані ситуації.

Тепер розробники планують підкорити десятиборство як комплексний іспит для техніки. Спроби встановити цей рекорд очікують уже наступного року. Паралельно людиноподібні машини продовжують навчатися практичних побутових і виробничих навичок.