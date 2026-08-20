Сільське господарство на Марсі: як перетворити токсичний реголіт родючі ґрунти

Міжнародна група вчених запропонувала революційний метод освоєння космосу за допомогою корисних грибів. Вони вважають, що ці мікроорганізми здатні перетворити безплідний і токсичний марсіанський та місячний реголіт на родючі угіддя, значно полегшуючи майбутню колонізацію.

Нова ера космічного землеробства

Дослідники зі Сполучених Штатів Америки та Бразилії опублікували результати своєї роботи, які доводять можливість використання земних біотехнологій далеко за межами нашої планети, пише SciTechDaily.

Автори зосередилися на вирішенні проблеми гострого дефіциту поживних речовин у позаземному ґрунті. Реголіт на Місяці та Марсі не містить органіки й таких критично важливих елементів, як азот, калій і фосфор.

Інтеграція грибів, що стимулюють ріст рослин, у сільськогосподарські системи на основі місячного або марсіанського реголіту стане стратегічним покращенням для виробництва космічних культур і створення людських поселень за межами Землі,

– прокоментувала провідна авторка дослідження Жессіка Карнейру Олівейра.

Мікроскопічні помічники для рослин

Для розв'язання цієї проблеми фахівці пропонують використовувати арбускулярні мікоризні гриби. Ботаніки знають про їхні корисні властивості ще з середини дев'ятнадцятого століття. Ці організми діють як мікроскопічне продовження кореневої системи рослини, допомагаючи їй поглинати вологу та мікроелементи навіть в умовах надзвичайного стресу.

Окрім цього, науковці виділяють гриби роду Триходерма, які чудово збирають поживні речовини та покращують фізико-хімічну структуру безплідного реголіту.

Такий підхід повністю відповідає стратегії використання місцевих ресурсів, яку космічні агенції називають концепцією living off the land. Замість того, щоб транспортувати тонни дорогоцінного родючого ґрунту із Землі, майбутні колоністи зможуть вирощувати їжу безпосередньо на місці. Це дозволить значно знизити фінансові та логістичні витрати на доставку провізії під час тривалих міжпланетних місій. Ця технологія вже стала важливою частиною масштабної програми NASA Moon to Mars Architecture.

Перші успіхи космічних агрономів

Дослідники вже роблять перші практичні кроки в цьому напрямку. Нещодавно вони провели успішний експеримент, під час якого поєднали всього один грам ціанобактерій із симулятором марсіанського ґрунту. Завдяки цьому їм вдалося виростити 27 грамів ряски. Отримана вага рослинності перевищила початкову масу в більш ніж достатній кількості, щоб говорити про практичність технології.

Попри те, що до створення повноцінних ферм на Марсі можуть минути 20 – 30 років, оптимізм науковців лише зростає.