Такого ви ще не бачили: ентузіаст перетворив трактор на велосипед із гігантським колесом

В інтернеті можна знайти величезну кількість механіків-любителів, які майструють дивовижні машини буквально з усього, що є під рукою. Вони експериментують із дизайном, призначенням, формами й особливостями своїх механізмів. Один із таких створив щось, що можна було б назвати велетенським електричним велосипедом чи мотоциклом.

На такому далеко не заїдеш

Ведучий YouTube-каналу Paton Machines, якого звуть Кенні, майструє чудернацькі машини у своєму сараї. Нова розробка називається Penny Farming і вона зроблена зі старих тракторних деталей.

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Спереду мотоцикл має величезну тракторну шину, встановлену на модифіковану основу.

Одразу за ним — набагато менше колесо, зроблене зі зменшеної втулки, на яку вмонтовано ще одну тракторну шину.

Рама зроблена з металобрухту, ззаду встановлено старе тракторне сидіння.

Спереду — решітка від газонокосарки, щоб гарно доповнити грубий тракторний стиль.

Диво техніки під назвою Penny Farming: відео

Для приведення в рух цього звіра ззаду встановлений восьмисильний двигун. За даними каналу, йому близько 60 років , і він виробляє достатньо енергії, щоб рухати цього гіганта вперед. Але автор ролика не каже, яку швидкість можна розвивати.

, і він виробляє достатньо енергії, щоб рухати цього гіганта вперед. Але автор ролика не каже, яку швидкість можна розвивати. Для поворотів є величезне кермо, яке рухає переднє колесо за допомогою комбінації кабелів і шківів.

Це смішна машина, яка дає уявлення про те, як міг би виглядати світ, якби у ньому панував пенні-фартинг, і його ніколи не замінив би більш безпечний велосипед, якими ми знаємо їх сьогодні.

Попри свій дивний дизайн, велосипед/мотоцикл Penny Farming працює і знаходиться на шляху до завершення. В останньому оновленні конструкції додалося педальне зчеплення, а також регулятор дросельної заслінки на колесо. Також є гальмо на задньому колесі, але немає гальм спереду.

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