Meta готує розумні окуляри без камер на тлі зростання недовіри користувачів

Meta може представити нову версію розумних окулярів уже наступного тижня. На тлі дискусій про приватність компанія, ймовірно, готує пристрій без камер, а користувачі тим часом встановлюють застосунки для виявлення таких ґаджетів.

Розумні окуляри Meta Ray-Ban отримали схвальні відгуки завдяки поєднанню звичайного дизайну, аудіофункцій, зйомки фото й відео та доступу до штучного інтелекту. Однак у міру поширення таких пристроїв зростає занепокоєння щодо приватності. Про це пише Techradar.

Чому Meta може відмовитися від камер у розумних окулярах?

Головна проблема полягає в тому, що люди поруч не завжди можуть зрозуміти, чи ведеться запис. Meta встановлює у свої окуляри світлодіодний індикатор, який має показувати, коли пристрій знімає відео. Проте ентузіасти та модифікатори раніше знаходили способи обходити це обмеження й робити запис менш помітним.

Згодом Meta заблокувала частину таких можливостей програмними оновленнями. Проте сама історія посилила недовіру до окулярів із камерами. Навіть якщо індикатор працює штатно, оточення не завжди може бути впевненим, що його справді помітно або що користувач не застосовує змінене програмне забезпечення.

На цьому тлі видання The Information повідомило про плани Meta випустити розумні окуляри без камер. За даними джерел видання, пристрій має кодову назву Luna. Очікується, що його можуть запропонувати у двох варіантах дизайну – Clubmaster і Burbank.

Що зможуть робити окуляри Luna

Відмова від камер означатиме, що основна увага в новому пристрої буде зосереджена на аудіофункціях. Окуляри зможуть працювати з голосовими командами та взаємодіяти з чатботом Meta на основі штучного інтелекту.

Користувачі, ймовірно, зможуть ставити запитання, отримувати відповіді та вести розмови з AI без необхідності діставати смартфон. Водночас такі окуляри не зможуть виконувати частину функцій нинішніх моделей, пов'язаних із фотографуванням і відеозаписом.

За попередньою інформацією, Meta може представити Luna під час конференції Meta Connect, яка запланована на 23 і 24 вересня. Компанія поки офіційно не підтвердила ані назву пристрою, ані його характеристики чи дату презентації.

Модель без камер може стати спробою Meta відповісти на критику з боку користувачів і зменшити побоювання щодо прихованого запису. Водночас сам факт відсутності камери не усуває всіх питань про приватність. Окуляри все одно можуть містити мікрофони, передавати аудіодані та взаємодіяти з хмарними AI-сервісами.

Застосунки для виявлення розумних окулярів набирають популярності

Поки Meta, за чутками, готує нову модель, користувачі вже шукають способи зрозуміти, чи перебуває поруч людина з розумними окулярами.

Видання Wired звернуло увагу на застосунок ZuckOff. Його назва є грою слів, що відсилає до генерального директора Meta Марка Цукерберга. Програма використовує Bluetooth для сканування навколишнього простору та сповіщає користувача, якщо поблизу може бути пристрій Meta.

ZuckOff доступний для Android та iOS. У базовій версії застосунок можна завантажити й використовувати безкоштовно. Платна версія Pro коштує 9,99 долара, 9,99 фунта стерлінгів або 14,99 австралійського долара на рік. Вона пропонує безперервне сканування та збереження історії виявлених пристроїв.

За даними TechRadar, ZuckOff уже завантажили кілька тисяч користувачів на обох платформах. Це свідчить про попит на інструменти, які допомагають виявляти потенційні пристрої для запису, навіть якщо їхні власники не використовують камеру відкрито.

Існує й альтернативний варіант для Android – Nearby Glasses. Це безкоштовний застосунок із відкритим вихідним кодом, який виконує подібну функцію, але не використовує провокативну назву. За інформацією джерела, кількість його завантажень уже перевищила 100 тисяч.

Популярність таких програм відображає ширшу зміну ставлення до пристроїв, які можуть записувати навколишній простір. Раніше розумні окуляри часто сприймали як зручний аксесуар для зйомки, навігації та голосової взаємодії. Тепер дедалі більше уваги приділяють тому, чи можуть вони порушувати приватність людей, які не погоджувалися на запис.

На тлі цього обговорюють можливі обмеження для розумних окулярів у громадських місцях, а також майбутнє регулювання таких пристроїв. Якщо чутки про Luna підтвердяться, Meta може спробувати врахувати ці побоювання ще на етапі розробки нового продукту.