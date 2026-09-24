Meta показала незвичний AI-гаджет, який можна носити як брелок

Meta готує новий пристрій, який дозволить взаємодіяти з її AI без смартфона. Компактний гаджет нагадує брелок або сучасний варіант Tamagotchi та отримає камеру, сенсор відбитків пальців і голосове керування.

Компанія Meta представила новий пристрій під назвою Muse Charm, який стане окремим апаратним продуктом для взаємодії з її штучним інтелектом Muse. Про це пише GSMarena.

Що таке Meta Muse Charm?

Про гаджет Марк Цукерберг розповів одразу після презентації нових окулярів Ray-Ban Meta Audio без камери та VR-окулярів Meta. За словами представника компанії, Muse Charm став своєрідним "ще одним пристроєм" у фіналі презентації.

За формою гаджет нагадує невеликий брелок або сучасну версію Tamagotchi. Пристрій не потребує постійного підключення до смартфона для самої взаємодії з Muse та створений як окремий спосіб користування AI-сервісом Meta.

Поки Meta показала лише ранній варіант пристрою, однак Цукерберг підтвердив, що розробка перебуває на пізній стадії. Компанія планує випустити Muse Charm до святкового сезону – очікується, що пристрій надійде у продаж у грудні цього року. Таким чином, Meta фактично розширює Muse за межі звичайного програмного забезпечення. Замість використання AI лише через застосунок компанія створює спеціальний фізичний пристрій, призначений для постійної взаємодії з асистентом.

Які можливості отримає Muse Charm?

Однією з головних функцій нового гаджета стане голосове керування. Meta заявляє про підтримку голосового введення в реальному часі, тому користувач зможе спілкуватися з Muse без необхідності щоразу діставати смартфон.

Пристрій також матиме змінні аватари. Meta поки не розкрила повний набір доступних персонажів або принцип їхньої роботи, але сама концепція нагадує персоналізованого цифрового компаньйона, який фізично присутній у вигляді невеликого гаджета.

На передній частині Muse Charm розташована камера. Крім того, пристрій обладнаний сенсором відбитків пальців, який знаходиться у верхній правій частині корпусу.

Зліва розташована окрема кнопка дії. Її конкретне призначення Meta поки детально не описала.

Компанія стверджує, що фактично "помістила весь досвід Muse" у Muse Charm. Це означає, що гаджет має забезпечити функціональність, максимально близьку до стандартного застосунку Muse.

Особливу роль тут відіграє робота з голосом у реальному часі. Саме вона має перетворити Muse Charm не просто на аксесуар для смартфона, а на самостійний інтерфейс взаємодії зі штучним інтелектом.

Коли вийде Meta Muse Charm?

Точну дату початку продажів Meta поки не назвала. Марк Цукерберг лише підтвердив, що компанія розраховує випустити пристрій до свят у грудні.

Це означає, що до офіційного релізу ще можуть змінитися дизайн, набір функцій та інші характеристики гаджета. Наразі Meta також не розкрила ціну Muse Charm. Водночас сама поява такого пристрою демонструє напрямок, у якому компанія розвиває власну AI-екосистему. Muse поступово виходить за межі окремого застосунку та отримує спеціалізоване обладнання.

Muse Charm має стати компактним фізичним інтерфейсом для AI, який можна носити із собою, швидко активувати кнопкою або голосом і використовувати без традиційного сценарію "відкрив смартфон – запустив застосунок – написав запит".

Поки невідомо, наскільки автономним буде пристрій у повсякденному використанні та які саме функції Muse він зможе виконувати без телефона. Meta заявляє, що прагне перенести весь досвід Muse у новий гаджет, але детальні технічні характеристики компанія ще не оприлюднила.

Якщо заявлений графік не зміниться, Meta Muse Charm має з'явитися у продажу в грудні 2026 року, тобто до різдвяного сезону.