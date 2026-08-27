Meta готує дуже суворі обмеження для підлітків після програшу в суді

Компанія Марка Цукерберга пішла на безпрецедентні поступки американському правосуддю. Щоб уникнути гігантських штрафів за шкоду дитячій психіці, корпорація погодилася жорстко контролювати час, який неповнолітні проводять у її застосунках.

Як закінчився суд

За повідомленням Lrytas, технологічний гігант запроваджує нові правила для молодих користувачів. Відтепер підлітки зможуть користуватися програмами компанії не більше 2 годин на день.

Американські прокурори стверджували, що розробники свідомо створювали свої платформи так, щоб викликати сильну залежність у молоді. Крім того, посадовці звинуватили корпорацію Meta у введенні суспільства в оману щодо реальних ризиків соціальних мереж та незаконному зборі особистих даних дітей, яким ще не виповнилося 13 років. Представники влади доводили в суді, що такі дії порушують як федеральні закони, так і законодавство окремих штатів.

Поряд із цим зобов'язанням компанія погодилася виплатити 16,7 мільярда доларів, щоб уникнути ще більшого штрафу. Наразі незрозуміло, куди підуть ці гроші – державі чи позивачам як компенсація за завдану шкоду.

Якою була позиція компанії

Цей судовий процес експерти називають одним із найважливіших в історії протистояння влади та соціальних мереж. Попри згоду на великі виплати та зміну алгоритмів, керівництво Meta офіційно заперечує будь-які правопорушення зі свого боку.

Журналіст агенції AFP Маріус Якштас зазначає, що ставки у цій справі були надзвичайно високими. Якби корпорація програла суд, влада штатів могла б вимагати штрафу на загальну суму близько 200 мільярдів доларів, що стало б нищівним ударом по бізнесу.

Завдяки компромісу компанія змогла уникнути найгіршого сценарію, хоча й мусить кардинально змінити підхід до дитячої аудиторії.