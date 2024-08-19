Ілон Маск каже, що точно помре ще до того, як люди полетять на Марс, якщо ми не прискоримо науку

У новій книзі "SpaceX: Ілон Маск і останній рубіж" науковий журналіст Бред Берган показує бачення Маска і того, як він прийшов до створення бізнесу, котрий став життєво важливим для національних агентств, таких як NASA, та інших підприємств, які мають амбіції досліджувати космос. Зокрема він досліджує величезні витрати, пов'язані з космічними подорожами і те, коли ж ми опинимось на Марсі.

Недосяжний космос

"Якщо ми не прискоримо темпи прогресу, я точно помру до того, як ми полетимо на Марс", – заявив Ілон Маск. Він додав: "Якщо нам знадобилося 18 років, щоб підготуватися до відправки перших людей на орбіту, ми повинні підвищити рівень інновацій, або, виходячи з минулих тенденцій, я точно помру раніше, ніж [людство висадиться на] Марс".

Дивіться також Учені довели існування рідкої води у глибинах Марса․ Її достатньо, щоб затопити всю планету

Такі заяви – це холодний душ після всіх оптимістичних прогнозів, які ми чули від Маска раніше. Подорож людини на Марс дуже ймовірна в найближчі десятиліття. Вчені планують спочатку висадитись на Місяці й збудувати там постійну базу з колоністами, а потім використати цей досвід у колонізації Червоної планети.

Але чи може поселення на Марсі бути достатньо розвиненим, щоб утримувати другорядний персонал, а не лише кількох головних поселенців? Чи стануть міжпланетні квитки досить дешевими, щоб бути доступними не лише найбагатшим землянам? Книга стверджує, що нікому з людей, що живуть сьогодні, не варто на це розраховувати, адже це перспектива ще більш віддаленого майбутнього.

Стосовно вартості Маск раніше казав, що він "упевнений", що переліт на Марс зрештою може коштувати менше 500 000 доларів, а можливо, навіть менше 100 000 доларів. Ці цифри він наводив ще у 2019 році, тож із поправкою на нинішню інфляцію це 600 000 і 120 000 доларів відповідно .

. Що стосується вартості будівництва поселення на Марсі, то вона буде залежати від вартості підйому тонни матеріалу на Червону планету. У 2017 році Маск підрахував, що ціна перевезення матеріалів на Марс становитиме 140 000 доларів за тонну. Зараз це 174 260 доларів, тож можна сміливо округлювати цю цифру 200 000 за тонну до того часу, коли Starship зможе почати здійснювати польоти на Марс. У 2017 році Ілон Маск заявив, що 100 мільярдів доларів — це реальна цифра для завершення будівництва поселення на Марсі. Якщо дотримуватися попередніх поправок, то це майже 200 мільярдів доларів.

Маск також підрахував, що це може бути зроблено вже у 2050 році, але з огляду на численні невдачі місії Artemis і затримки будівництва SpaceX's Starship, а також геополітичний дисонанс між космічними державами, це дуже непевна оцінка.