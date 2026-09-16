Передовий телескоп Nancy Grace Roman зможе працювати набагато довше, ніж спочатку планували

Новий космічний телескоп NASA імені Ненсі Грейс Роман ще навіть не дістався своєї робочої орбіти, а вже перевершив початкові сподівання науковців. Завдяки надточній роботі ракети та економії маси місія зможе тривати не 10, а щонайменше 22 роки.

Як телескопу вдалося зберегти паливо

Як повідомляє видання Universe Today, ракету Falcon Heavy компанії SpaceX із телескопом на борту запустили 30 серпня 2026 року з Космічного центру імені Кеннеді. Ракета вивела апарат на орбіту з надзвичайною точністю, що дозволило суттєво зменшити витрати палива на подальші маневри.

У результаті вишуканого планування нашої команди орбітальної динаміки, блискучого виконання операційною групою та точного запуску SpaceX, Roman має паливо щонайменше на 22 роки потенційних наукових операцій,

– прокоментував директор Центру космічних польотів імені Годдарда NASA Джеймі Данн.

Окрім вдалого старту, ключову роль відіграла вага апарата. Під час розробки фахівці завжди закладають максимальні ризики. На етапі проєктування 2015 року повна маса апарата з паливом мала становити 4166 кілограмів зі скромним запасом у 107 кілограмів пального. Згодом проєкт виріс, і масу оцінювали у 9800 кілограмів. Проте перед самим запуском реальна вага телескопа склала лише 8056 кілограмів. Завдяки цьому з'явилося місце для додаткового палива.

Маса космічного апарата змінюється протягом усього процесу проєктування та побудови, тому ми розраховуємо бюджет палива на основі встановленого максимального значення, щоб не залишитися ні з чим. Ми також відстежуємо необхідне паливо на основі фактичної маси під час інтеграції та тестування, щоб переконатися, що маємо запас. Оскільки маса Roman виявилася нижчою, ніж ми розраховували, ми змогли заповнити паливні баки до їхньої повної місткості, а не лише настільки, наскільки це було потрібно для 10-річної вимоги,

– додала керівниця напряму силових установок проєкту Roman у Центрі Годдарда Елісон Рао.

Рекордна економія під час корекції курсу

Першу корекцію курсу апарат виконав 31 серпня з точністю понад 99 відсотків. Через меншу вагу телескопа на трихвилинний маневр витратили лише 18 кілограмів палива з 200 кілограмів закладеного ліміту. Це менше за 10 відсотків від передбаченого обсягу.

Завдяки такій точності наступна корекція та вихід на гало-орбіту навколо точки Лагранжа L2 у грудні вимагатимуть значно менше ресурсів. На орбіті телескоп коригуватиме своє положення приблизно кожні 28 днів, витрачаючи мінімум пального. Усе це забезпечить додаткові 12 років спостережень.

Чим займеться обсерваторія у космосі

Перші п'ять років роботи телескоп присвятить базі досліджень Core Community Surveys. Наступний 5-річний етап віддадуть програмі General Observer, яка відкриє доступ до спостережень усім науковцям світу (зараз підготували близько 50 програм-кандидатів). Додаткові 12 років роботи також використають для цієї програми, розширення основних оглядів та тестування коронографа для майбутніх пошуків екзопланет.

Спочатку проєкт мав назву WFIRST, а його дзеркало становило 1,5 метра. Згодом обсерваторію перейменували на честь першої керівниці астрономічного відділу NASA та оснастили дзеркалом діаметром 2,4 метра, яке початково створили для супутника-шпигуна США. Після виходу на орбіту L2 телескоп пройде налаштування та почне надсилати перші наукові дані.