Моделювання показує, що Місяць міг сформуватися лише за кілька годин

Учені виявили сенсаційний факт про походження нашого супутника. Нове дослідження свідчить: Місяць утворився неймовірно швидко. Для цього знадобилося лише близько 5 годин після зіткнення Землі з іншою планетою.

Космічна аварія

Раніше астрономи вважали, що процес утворення супутника тривав тисячоліттями з гігантського диска уламків. Проте нові детальні комп'ютерні моделі показують зовсім іншу, набагато динамічнішу картину народження нашого найближчого космічного сусіда, пише Space.

Головною теорією походження Місяця вчені називають зіткнення молодої Землі з прапланетою Тейя, яка за розмірами нагадувала Марс. Ця катастрофа сталася приблизно 4,5 мільярда років тому, кардинально змінивши вигляд нашої планети.

Фахівці звели цю гіпотезу у ранг провідної завдяки роботам планетологині Робін Кануп, яка з 2001 року проводила численні комп'ютерні симуляції. Тепер команда під керівництвом Адін Дентон із Південно-Західного науково-дослідного інституту створила детальніші моделі цього катаклізму. Вони врахували геологічні властивості та внутрішню температуру планет, що суттєво впливають на міцність матеріалів під час ударів.

Нові дослідження показали, що температура космічних тіл визначає їхню здатність деформуватися та поглинати енергію удару. Оскільки зіткнення відбулося незадовго після формування Сонячної системи, надра планет залишалися ще дуже гарячими. Коли Тейя врізалася в Землю, її зовнішні шари на глибині кількох сотень кілометрів поводилися інакше, ніж це могло би бути в холоднішому стані.

Коли ми провели симуляції, то виявили, що це насправді має величезне значення,

– прокоментував провідний дослідник Південно-Західного науково-дослідного інституту Адін Дентон.

Залежно від температури надр дослідники виділяють два можливі сценарії:

Якщо Тейя встигла охолонути і зіткнення відбулося через 100 – 150 мільйонів років після народження планет, уламки утворили стійке кільце, з якого Місяць накопичувався поступово.

Натомість гаряча Тейя, що врізалася в Землю менш ніж через 60 мільйонів років після виникнення планет, уможливила блискавичне народження супутника.

Попри традиційні моделі, симуляція гарячих тіл за первинними параметрами видала сенсаційний результат: повноцінне космічне тіло з'явилося вже за 5 годин. При цьому Тейя повністю зруйнувалася, її залізне ядро потонуло в Землі, а сила удару викинула велетенську масу уламків на орбіту.

Ці дивовижні та захоплюючі результати вказують на потенційний зв'язок між фізичними властивостями сучасного Місяця та тепловим станом Землі й Тейї на момент гігантського зіткнення,

– каже Робін Кануп.

Вчені вважають, що це відкриття допоможе точніше визначити час виникнення нашого супутника. Обидва сценарії показують, що Місяць складається переважно з мантії Тейї з домішками земних порід. Це пояснює подібність їхнього складу, хоча ізотопні розбіжності все ще залишаються загадкою.