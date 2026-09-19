NASA готує Starliner до нових польотів після проблем, які залишили астронавтів у космосі

SpaceX планує завершити експлуатацію Crew Dragon у найближчі роки, тому NASA шукає інший корабель для польотів до низької навколоземної орбіти. Основним кандидатом знову став Starliner Boeing.

NASA планує замовити у Boeing ще дві пілотовані місії на кораблі Starliner, а також частково профінансувати ремонт його двигунів і допомогти сертифікувати запуск на новій ракеті. Про такі плани повідомили джерела Ars Technica.

Чому NASA знову розраховує на Starliner?

Для NASA це вимушений крок на тлі планів SpaceX завершити експлуатацію Crew Dragon. Американське космічне агентство потребує щонайменше одного додаткового корабля, здатного доставляти астронавтів на низьку навколоземну орбіту та повертати їх на Землю.

Зараз основна проблема полягає у тому, що Starliner запускається на ракеті Atlas V компанії United Launch Alliance. ULA планує завершити використання Atlas V після запуску шести ракет, які залишилися в її запасах. Усі вони вже призначені для місій Starliner. Тому Boeing доведеться адаптувати корабель до іншої ракети. NASA, за даними джерел, готова допомогти з процесом сертифікації нового носія.

Чому до Starliner виникло стільки запитань?

Проблеми корабля стали особливо очевидними під час його першого пілотованого випробування у 2024 році. У червні 2024 року Starliner доставив астронавтів NASA Суніту Вільямс та Баррі Вілмора на Міжнародну космічну станцію. Спочатку передбачалося, що їхня місія триватиме лише близько восьми днів.

Однак під час польоту в корабля виникли технічні проблеми. Зокрема, інженери виявили витоки гелію та несправності двигунів орієнтації. Через це NASA та Boeing вирішили не ризикувати поверненням екіпажу на Starliner.

Корабель повернувся на Землю без астронавтів, а Вільямс та Вілмор залишалися на МКС ще приблизно дев'ять місяців. Зрештою вони повернулися на Землю на борту Crew Dragon.

Цей інцидент отримав значну увагу у світових медіа та спричинив критику на адресу як Boeing, так і NASA. Попри це, обидві сторони не відмовилися від програми Starliner.

Коли Starliner знову полетить?

Для повноцінної сертифікації Starliner необхідно спочатку провести ще одну важливу місію – Starliner-1 без екіпажу. NASA ще у лютому заявляла про значний прогрес у роботі над виправленням технічних проблем корабля та сподівалася провести безпілотний запуск у квітні. Однак цього не сталося.

Станом на червень 2026 року дата запуску Starliner-1 залишалася на перегляді. Якщо ця місія буде успішною, Starliner зможе перейти до наступного етапу сертифікації. За даними Ars Technica, після успішного завершення випробування корабель потенційно отримає дозвіл на п'ять наступних пілотованих місій.

Коли саме Starliner знову вирушить у космос, поки невідомо. Програма Starliner коштувала Boeing понад 2 мільярди доларів. Однією з додаткових проблем програми залишається її вартість.

У 2025 році загальні фінансові втрати Boeing від програми Starliner перевищили 2 мільярди доларів. NASA також витратила на розробку та сертифікацію цього корабля значно більше коштів, ніж на Crew Dragon.

На відміну від Starliner, корабель SpaceX уже продемонстрував стабільну роботу в межах програми Commercial Crew. Він успішно завершив 13 пілотованих місій до МКС. Водночас NASA продовжує використовувати Crew Dragon як основний перевірений варіант.

SpaceX продовжить польоти Crew Dragon до 2030 року

Попри плани завершити програму Crew Dragon, NASA нещодавно надала SpaceX новий контракт на 946 мільйонів доларів.

Він передбачає ще три пілотовані місії до МКС та продовжує період виконання контракту до 2030 року. Таким чином, NASA отримала додатковий час для підготовки альтернативи. Водночас новий контракт не означає, що SpaceX відмовилася від планів поступово вивести Crew Dragon з експлуатації.

Президентка та генеральна директорка SpaceX Гвінн Шотвелл цього тижня заявила про необхідність дати Boeing можливість використовувати Starliner.

Вони повинні літати на своєму кораблі. Уряд заплатив за нього багато грошей. Вони повинні мати можливість його використовувати, – сказала Шотвелл під час виступу в подкасті All-In.

Це означає, що NASA фактично має дві паралельні задачі: продовжувати використовувати Crew Dragon, поки він доступний, і водночас домогтися готовності Starliner до регулярних пілотованих польотів.

NASA потрібен запасний варіант для майбутніх орбітальних станцій

Проблема виходить за межі самої конкуренції Boeing та SpaceX. NASA планує завершити експлуатацію МКС приблизно до 2030 року. Паралельно приватні компанії вже розробляють нові комерційні орбітальні станції, які мають прийти на зміну нинішній лабораторії.

Для NASA це означає необхідність забезпечити стабільний транспорт між Землею та майбутніми орбітальними об'єктами. Якщо Crew Dragon залишиться в експлуатації до 2030 року, агентство матиме більше часу для підготовки Starliner. Але після завершення програми SpaceX NASA потребуватиме іншого сертифікованого пілотованого корабля.

Тому навіть після складного дебюту Starliner залишається важливою частиною планів NASA щодо майбутніх польотів на низьку навколоземну орбіту. Агентство готове вкладати додаткові кошти та ресурси, щоб довести корабель Boeing до повної сертифікації.