Скажені гроші: 5 найдорожчих машин, які продали на автомобільному тижні у Монтереї

Серед подій, що складають Монтерейський автомобільний тиждень, особливе місце займають традиційні аукціони, у яких беруть участь одні з найдорожчих, найрідкісніших і найрозкішніших автомобілів. Ось кілька таких, які цього року пішли з молотка за мільйони доларів.

Найдорожчі автомобілі Монтерейського автомобільного тижня

Машини, які зазвичай продають на цих аукціонах, як правило, мають довгу передісторію, яка забезпечує їм їхню високу вартість. Це можуть бути машини, створені ще десятиліття назад, а потім відреставровані до початкового вигляду. Так само попит мають сучасні спорткари, здатні розганятися до сотень кілометрів на годину.

Дивіться також Унікальний концепт автомобіля Ford 1979 року згорів після показу на фестивалі машин

Ferrari F50. Рік випуску: 1995. Ціна: 5 505 000 доларів.



Ferrari F50 / Фото RM Sothebys

Цей F50 – 47-й з 349 коли-небудь побудованих, і один з 55 оригінальних F50, поставлених до США. Пробіг на одометрі – 8 556 миль, і він знаходиться у відмінному стані.

Минулого року цей автомобіль став платиновим переможцем на Cavallino Classic Palm Beach, має сертифікат Ferrari Classiche та оригінальні книги.

Ferrari 250 GT LWB California Spider. Рік випуску: 1959. Ціна: 5 615 000 доларів.



Ferrari 250 GT LWB California Spider / Фото RM Sothebys

Цей автомобіль був використаний в італійському фільмі 1967 року "Синьйор Дольчі" (Le Dolci Signore) і є 19-м з 50-ти довгобазних автомобілів, коли-небудь побудованих. Він має двигун з однаковими номерами і зберігає заводську комбінацію кольорів Nero над Rosso.

Ferrari 410 Sport Spider. Рік випуску: 1955. Ціна: 12 985 000 доларів.



Ferrari 410 Sport Spider / Фото RM Sothebys

Це єдиний автомобіль, який став прототипом для автомобілів 410 Sport Scuderia Ferrari Works. Автогонщик Керрол Шелбі привів його до перемоги на перегонах у Палм-Спрінгс у 1956 році. Машина зберегла свій оригінальний двигун.

Alfa Romeo 8C 2900B Lungo Spider. Рік випуску: 1938. Ціна 14 030 000 доларів.



Alfa Romeo 8C 2900B Lungo Spider / Фото Gooding & Company

Цей чудовий екземпляр – один з лише п'яти відомих по всьому світу. Він має довгі шасі, рядний 8-циліндровий двигун з подвійним наддувом потужністю 180 кінських сил і 4-ступінчасту механічну коробку передач.

Це був перший випадок, коли Alfa Romeo 8C 2900B Lungo був виставлений на публічний аукціон.

Ferrari 250 GT SWB California Spider. Рік випуску: 1960. Ціна: 17 055 000 доларів.



Ferrari 250 GT SWB California Spider / Фото RM Sothebys

Цей маленький кабріолет був найдорожчим лотом, проданим під час Монтерейського автомобільного тижня. Це перший в історії Ferrari 250 GT SWB California Spider, який був представлений на Женевському автосалоні 1960 року. Він вважається найкращим і найважливішим з наявних 250 GT SWB California Spider. До цього аукціону він ніколи не виставлявся на продаж і має оригінальний колір поставки. Також у комплекті – заводський двигун, призначений для змагань, закриті фари та знімний жорсткий дах.

Шукаєте авто на кожен день? SUZUKI Vitara Hybrid 2024 року стане чудовим вибором. Цей кросовер з адаптивним круїз-контролем, системами моніторингу сліпих зон, автоматичного гальмування та економною витратою пального. Важливо, що зараз він продається зі знижкою до 86 000 грн.