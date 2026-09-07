Німецька космічна ракета Spectrum вийшла на орбіту після першої невдалої спроби

Німецька компанія Isar Aerospace здійснила історичний запуск ракети Spectrum з космодрому Андейя в Норвегії та успішно вивела корисне навантаження на низьку навколоземну орбіту. Це перший випадок в історії, коли приватна європейська компанія досягла орбіти за допомогою власної ракети-носія.

Що ми знаємо про Spectrum

Цей політ став для ракети вже другим. Під час першого випробування у 2025 році носій протримався над стартовим майданчиком лише 30 секунд, після чого впав у море. Нинішня ж місія під назвою "Onward and Upward" виявилася повністю успішною, пише видання Euronews.

Spectrum має висоту 28 метрів і діаметр 2 метри. Вона оснащена десятьма двигунами: дев'ять встановлені на першому ступені та один на другому. Носій розробили для виведення на низьку навколоземну орбіту вантажів масою до 1000 кілограмів.

На відміну від дебютного старту, цього разу ракета транспортувала шість комерційних та освітніх апаратів. Серед них декілька супутників CubeSat та експериментальне обладнання для тестування нових технологій у космосі, яке дозволило європейським студентам здобути практичний досвід.

Старт ракети Spectrum: дивіться відео

A historic night for European spaceflight.



Huge congratulations to @danielmetzler and the entire @isaraerospace team on reaching orbit with Spectrum from continental Europe.



Spectrum quite literally rose to the challenge and delivered its payloads in low Earth orbit. An… pic.twitter.com/zTtvjMundV — Josef Aschbacher (@AschbacherJosef) September 6, 2026

Історичний крок для європейської космічної програми

Успішний старт став важливою віхою для програми European Launcher Challenge від Європейського космічного агентства (ESA). За умовами цієї ініціативи, учасники мали здійснити орбітальний запуск до 2027 року, і німецький стартап впорався з цим завданням першим.

Цей запуск є історичним, оскільки європейський конкурент у секторі ракет-носіїв уперше досяг орбіти,

– каже Йозеф Ашбахер, генеральний директор Європейського космічного агентства.

Він також додав, що компанія Isar Aerospace, яку заснували лише вісім років тому, зробила вагомий крок до створення більш різноманітного та автономного європейського космічного сектору. Стартап отримав підтримку через програму ESA Boost! і бізнес-інкубатор агентства, а також переміг у першому конкурсі мікроносіїв від Німецького аерокосмічного центру (DLR), що й визначило склад супутників для цього польоту.

Директорка з космічного транспорту ESA Жерельдін Нажа також привітала команди розробників та відзначила успіх місії.

Це перша європейська компанія, яка досягла орбіти за допомогою власної ракети-носія,

– зазначила Жерельдін Нажа, директорка з космічного транспорту ESA.

Вона висловила сподівання побачити нові запуски вже найближчим часом.

Боротьба за космічну незалежність Європи

Успіх Isar Aerospace відображає загальне піднесення європейської екосистеми носіїв. Інші приватні компанії також активізували свою діяльність у межах European Launcher Challenge. Зокрема, іспанська фірма PLD Space з Аліканте вже укладає контракти за цією програмою.

Наприкінці серпня ESA підписало з іспанськими розробниками угоду на суму 158,9 мільйона євро. Ці кошти спрямують на збільшення частоти запусків ракети MIURA 5. Головна мета усіх цих ініціатив полягає у зменшенні залежності Європи від іноземних ракет-носіїв під час виведення супутників на орбіту.