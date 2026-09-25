Нобелівський лауреат вважає, що людство не проживе більше 50 років: що з нами станеться

Лауреат Нобелівської премії з фізики Девід Гросс заявив, що ймовірність виживання людства впродовж наступних 50 років є дуже низькою. На його думку, світ опинився під загрозою через ядерну зброю, кліматичну кризу та сліпу довіру до штучного інтелекту у військовій сфері.

Математична модель глобальної катастрофи

Лауреат Нобелівської премії 2004 року Девід Гросс переніс методи кількісного аналізу з теоретичної фізики на дослідження головних викликів цивілізації. Як повідомляє видання ABC, розрахунки фізика базуються на крихкості глобальних інститутів і не спираються на конкретну дату.

За оцінками науковця, щорічна ймовірність виникнення глобального ядерного конфлікту зараз становить близько 2 відсотків. Якщо поточні тенденції не зміняться, це скорочує очікувану тривалість існування цивілізації лише до 35 років.

Імовірність того, що ви проживете ще 50 років, дуже мала,

– каже Девід Гросс, лауреат Нобелівської премії з фізики.

Він наголосив, що припинення дії договорів про стратегічне роззброєння та поява дев'яти ядерних держав суттєво підвищили рівень небезпеки порівняно з часами Холодної війни.

Ризики передачі військового контролю штучному інтелекту

Окрему тривогу в ученого викликають швидка автоматизація оборонних систем і загроза передачі військових рішень алгоритмам. Через потребу ухвалювати стратегічні рішення за лічені секунди військове командування може довірити оперативний контроль ШІ-агентам.

Фізик нагадав про непередбачуваність сучасних технологій та їхню схильність до помилок. Передача безпеки планети системам, які здатні збоїти, створює неприпустимий ризик разом із кліматичними змінами.

Якщо ви користуєтеся штучним інтелектом, ви знаєте, що він іноді галюцинує,

– додав Гросс.

Попри негативні показники у своїх розрахунках, дослідник підкреслив, що його слова є, перш за все, терміновим закликом до запобігання катастрофі, а не спробою просто налякати. Він закликав до міжнародного діалогу та контролю над інноваціями до того, як технології повністю вийдуть із-під людського контролю.