Хакери третій день не припиняють атаку на урядове агентство Норвегії

Урядові цифрові системи Норвегії опинилися під прицілом хакерів. Злочинці вже третій день поспіль намагаються блокувати роботу державних порталів. Проблеми в роботі виникли у десятків ключових сервісів, якими щодня користуються мільйони громадян.

Наслідки нападу

Атака на норвезьке агентство з питань цифровізації розпочалася в ніч на 24 серпня. Зловмисники спрямували свої зусилля на блокування доступу до електронних систем. У результаті користувачі зіткнулися з серйозними складнощами під час спроб увійти до порталів ID-porten, MinID, Altinn та E-innsyn. Це вже третя і найпотужніша подібна атака, якої відомство зазнало за останні дев'ять тижнів, пише NRK.

Фахівці з кібербезпеки цілодобово працюють над нейтралізацією загрози та обмеженням її наслідків. Завдяки вжитим заходам багато електронних послуг уже відновили свою роботу та функціонують відносно стабільно. Проте фахівці попереджають про можливу тимчасову нестабільність у роботі окремих ресурсів, оскільки напад усе ще триває.

Станом на ранок середи ситуація така: атака все ще триває, але рішення вже працюють і функціонують стабільно. Проте ми продовжуємо працювати над усуненням наслідків,

– прокоментував речник Агентства з питань цифровізації Аре Квістад.

Представники відомства уточнили, що аналітики зафіксували розподілену атаку на відмову в обслуговуванні. Хакерський удар охопив щонайменше десять важливих державних інструментів, серед яких опинилися також Ansattporten та Контактно-резерваційний реєстр.

Зростання кіберзагрози в Європі

Події в Норвегії стали черговою ланкою у серії масштабних кіберінцидентів, які зачіпають європейські країни останнім часом. Зокрема, у серпні влада Польщі повідомила про великий витік персональних даних через злам систем компанії MyDr, яка розробляє програмне забезпечення для медичних установ. Крім того, у Європейському Союзі вперше офіційно визнали факти спроб зламу акаунтів високопосадовців у месенджерах з боку іноземних урядів.

Реалізуючи протидію гібридним загрозам, у липні Євросоюз запровадив санкційні обмеження проти дев'яти громадян Росії та чотирьох компаній, які причетні до кібератак на території Європи.