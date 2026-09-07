Перший смартфон із трьома камерами на 200 мегапікселів готується до виходу

Китайська компанія OPPO офіційно підтвердила розробку свого нового суперфлагмана Find X10 Pro Max, який отримає одразу три камери з роздільною здатністю 200 мегапікселів кожна.

Це рішення підніме планку мобільних камер на абсолютно новий рівень, адже попередні лідери ринку пропонували максимум по два такі сенсори, пише Android Authority.

Спільна робота з легендами фотоіндустрії

Розробники створили унікальну систему камер разом із фахівцями відомого бренду Hasselblad. Керівники компанії покладають великі надії на нову лінійку пристроїв.

Модель Find X10 Pro Max отримає три камери на 200 мегапікселів, які ми створили разом із Hasselblad,

– прокоментував менеджер з продуктів серії Find компанії OPPO Чжо Шіцзе.

Експерти припускають, що третім сенсором із надвисокою роздільною здатністю стане ультраширококутна камера. Такий підхід дозволить створювати неймовірно деталізовані макрознімки, отримувати чистіші кадри за умов поганого освітлення, а також забезпечить якісне цифрове масштабування після зйомки та покращену стабілізацію відео.

Навіть базовий смартфон лінійки Find X10 отримає дві камери по 200 мегапікселів.

Природність проти штучної краси

Новинки отримають датчик фіксації кольору "Danxia" та фірмовий процесор обробки світла й тіні LUMO. Окрім того, розробники вирішили відмовитися від агресивних алгоритмів штучного інтелекту, які часто спотворюють кадри.

У нових смартфонах ми відмовилися від штучних текстур та пластикової шкіри на знімках,

– додав Чжо Шіцзе, запевнивши користувачів у збереженні природності кадрів.

Побачити нові пристрої користувачі зможуть уже незабаром. Офіційний дебют лінійки Find X10 відбудеться наприкінці цього місяця, хоча через глобальну кризу на ринку оперативної пам'яті вартість гаджетів може дещо зрости. Попри можливе подорожчання, очікування від майбутніх фотофлагманів залишаються надзвичайно високими.