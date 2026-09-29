Тарифний план ChatGPT Pro за 200 доларів скоро повернеться, але зі змінами

Компанія OpenAI поновлює продаж найдорожчої індивідуальної передплати ChatGPT Pro за 200 доларів на місяць. Доступ до тарифу закрили майже три тижні тому через надзвичайний наплив охочих випробувати нову модель штучного інтелекту. Тепер розробники підготували для користувачів нові умови.

Нові ліміти та зміни в розрахунках

Прийом нових передплатників зупинили 10 вересня через рекордну популярність моделі GPT-6 Astra, залишивши потенційним клієнтам лише варіант за 100 доларів. Оновлений ліміт доступу за 200 доларів становитиме близько половини від попереднього бюджету API, пише Android Authority.

Нові підписки на план Pro за 200 доларів знову відкриються 30 вересня,

– прокоментував представник OpenAI Тібо Сотьо.

Він пояснив, що скорочення витрат компенсаторно збалансують завдяки загальному здешевленню використання нових моделей GPT-6 Sol та Luna. Крім того, розробники вирішили не повертати п'ятигодинне вікно обмежень, що дозволить передплатникам вільніше витрачати свій тижневий ліміт за потреби. Найближчим часом компанія також обіцяє презентувати додаткові бонуси.

Витік інформації про тариф Pro Max

Паралельно з поверненням тарифу за 200 доларів фахівці виявили в інтерфейсі сервісу згадки про ще дорожчий план. Новий рівень підписки ChatGPT Pro Max коштуватиме 500 доларів на місяць, а в деяких регіонах ціна з податками сягатиме 600 доларів. За ці гроші покупцям обіцяють максимальну швидкість роботи, 100 гігабайтів хмарного сховища для файлів та розширену пам'ять.

Офіційний анонс нових тарифних планів та функцій очікують під час заходу OpenAI DevDay.