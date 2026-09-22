Канадська провінція подає до суду на OpenAI, вважаючи, що ChatGPT допоміг убивці

Урядовці Британської Колумбії подали позов проти компанії OpenAI та її очільника Сема Альтмана. Влада звинувачує розробників штучного інтелекту в тому, що вони могли відвернути трагедію в школі міста Тамблер-Рідж, але свідомо приховали небезпечні деталі.

У чому може бути винен ChatGPT

У лютому вісімнадцятирічна Джессі Ван Рутселаар застрелила вдома матір і зведеного брата, після чого влаштувала бійню у своїй колишній школі. Нападниця вбила асистента вчителя та п'ятьох дітей віком 12 – 13 років, а потім наклала на себе руки. Як з'ясували журналісти, дівчина тривалий час використовувала ChatGPT для планування цього нападу, пише The Guardian.

Фахівці з безпеки OpenAI виявили підозрілу активність дівчини ще у червні 2025 року та рекомендували передати матеріали правоохоронцям. Проте Сем Альтман разом із керівництвом компанії відхилив цю пропозицію. Модератори заблокували акаунт дівчини, але вона безперешкодно створила новий профіль і продовжила розробку плану. Пізніше керівник компанії публічно попросив вибачення за помилку.

Я глибоко шкодую, що ми не попередили правоохоронні органи,

– говорив генеральний директор OpenAI Сем Альтман.

Попри вибачення та публічні обіцянки провести реформи, розробники так і не впровадили дієвих змін.

Тепер провінція подає до суду на OpenAI через ймовірне неповідомлення влади про тривожні дії користувачів у ChatGPT перед масовою стріляниною в Тамблер-Рідж.

Виступаючи перед журналістами в понеділок, Шарма сказала, що не читала змісту чатів OpenAI.

Ми попросили OpenAI надати деталі цих чатів, але вони відмовилися,

— заявила генеральна прокурорка Британської Колумбії Нікі Шарма.

Однією з вимог позову є виплата компенсації збитків, які понесла місцева влада через необхідність відновлювальних робіт у школі. Крім того просять видати наказ про зміни до способу обробки компанією розмов ChatGPT, які можуть призвести до насильства

Глобальний прецедент для технологічних гігантів

Позов доповнив понад тридцять індивідуальних судових скарг від родин загиблих. Раніше подібний юридичний процес проти OpenAI розпочала влада штату Флорида, звинувачуючи чат-бот у наданні порад щодо самогубств і вогнепальної зброї.

Представник компанії Дру Пусатері назвав події в Тамблер-Рідж невимовною трагедією та запевнив у готовності співпрацювати із правоохоронцями. Проте цей судовий процес може назавжди змінити правила відповідальності розробників штучного інтелекту за дії користувачів.