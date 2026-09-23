OpenAI випустила моделі GPT-6 Sol та Luna: точніші відповіді та вдвічі нижча ціна

Компанія OpenAI офіційно презентувала оновлені штучні інтелекти GPT-6 Sol та Luna, розширивши нову лінійку своїх розумних моделей. Вони стали суттєво дешевшими, працюють швидше та припускаються значно меншої кількості помилок під час виконання завдань.

Розумніші та доступніші моделі GPT-6

Як повідомляє TechCrunch, після нещодавнього релізу флагманської системи GPT-6 Astra розробники випустили вдосконалені версії компактніших моделей. Sol традиційно орієнтується на складні інженерні завдання та написання коду, тоді як Luna створена для рутинної роботи з великими обсягами даних, як-от узагальнення документів чи швидкі відповіді.

GPT-6 Astra представила нове покоління інтелекту. Ці ж моделі розширюють його переваги, роблячи цей інтелект ефективнішим і доступнішим,

– прокоментувала команда розробників OpenAI.

Вдвічі дешевше та точніше

Найбільшим проривом оновлення стало суттєве зменшення вартості доступу через API. Використання моделей шостої серії тепер коштує вдвічі дешевше порівняно з лінійкою 5.6 Sol та Luna. Представники компанії пояснили таке зниження цін покращенням алгоритмів кешування та виведення даних.

Окрім економічності, нові нейромережі демонструють вищу точність у кодуванні та відповідях.

Згідно з нашою внутрішньою оцінкою фактичної точності, яка базується на деанонімізованих реальних розмовах, де користувачі позначали помилки моделей, GPT-6 Sol припускається приблизно вдвічі менше помилок, ніж її попередниця, досягаючи рівня надійності Astra за значно нижчу вартість,

– додали в пресрелізі компанії OpenAI.

Запекла конкуренція на ринку ШІ

У своїй заяві OpenAI наголошує, що оновлені Sol та Luna перевершують топові рішення основного конкурента – компанії Anthropic, зокрема її моделі Fable та Opus. Цікаво, що Anthropic випустила нову версію Opus 5.5 всього за 90 хвилин до анонсу OpenAI, що підкреслює надзвичайно високий темп суперництва IT-гігантів.

Нові версії Sol та Luna вже доступні у сервісах ChatGPT Work і Codex для більшості платних акаунтів, а також через API. Модель Luna з'явиться в настільному додатку та стане доступною для безкоштовних користувачів та підписників Go протягом дня.