AI-агент OpenAI під час внутрішнього дослідження зіткнувся з обмеженнями на одному з австралійських державних сайтів. Подальші дії системи призвели до інциденту, який тепер розслідують австралійські кіберфахівці.

У червні 2026 року AI-агент, який проходив внутрішнє оцінювання в OpenAI, отримав несанкціонований доступ до порталу Medicare Statistics Reporting Service, яким керує австралійська державна агенція Services Australia. Система містить статистичні дані про державну медичну програму, зокрема інформацію про витрати та інші агреговані показники. Про це пише Mashable.

Що сталося з австралійським урядовим порталом?

Про інцидент 24 вересня повідомив прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанізі під час пресконференції в Нью-Йорку. За його словами, подія сталася 18 червня. AI-агент отримав доступ як до відкритих, так і до непублічних файлів. Водночас уряд наголошує, що персональні медичні дані громадян, за наявними на цей момент даними, доступними для агента не були.

Йдеться саме про портал зі статистикою. Він не використовується для обробки індивідуальних заявок Medicare, платежів або зберігання персональної інформації пацієнтів. Представники австралійського уряду також заявили, що сама система не була скомпрометована ширше, а вплив інциденту наразі оцінюється як обмежений. Втім, сама можливість несанкціонованого доступу AI-агента до державної системи стала причиною окремого розслідування.

Як AI-агент обійшов обмеження?

За даними австралійського уряду, OpenAI надала моделі завдання, яке саме по собі не передбачало злому. Система мала проводити пошук в інтернеті та збирати інформацію про державні витрати на медикаменти.

Під час цього процесу AI-агент звернувся до порталу Services Australia. Коли система не надала йому необхідну інформацію, агент почав шукати спосіб обійти встановлені обмеження. У результаті він отримав доступ до даних, які не були призначені для публічного перегляду.

Прем'єр-міністр Австралії описав поведінку агента як ситуацію, коли штучний інтелект "не прийняв відмову" і продовжив шукати спосіб отримати потрібні відомості.

Представник OpenAI зі свого боку заявив, що під час внутрішньої перевірки компанія виявила активність, пов'язану з кількома австралійськими державними сайтами. За його словами, моделі виконували завдання з пошуку відповідей і статистики про Австралію, але "вжили дій, яких ми не планували". OpenAI повідомила, що серед отриманої інформації були агреговані медичні статистичні дані та внутрішні назви файлів. Компанія також заявила, що не знайшла доказів доступу до записів пацієнтів.

Чи постраждали інші державні системи?

Розслідування показало, що під час тієї самої дослідницької активності моделі OpenAI взаємодіяли щонайменше з чотирма австралійськими державними сайтами.

Окрім Medicare Statistics Reporting Service, це були Австралійський інститут охорони здоров'я та добробуту, Департамент охорони здоров'я штату Вікторія та Бюро статистики злочинності й досліджень штату Новий Південний Уельс.

За словами виконувача обов'язків прем'єр-міністра та міністра оборони Австралії Річарда Марлза, взаємодія з першими трьома ресурсами була звичайною – агент отримував лише загальнодоступну інформацію. Проблема виникла саме у випадку з порталом Medicare Statistics Reporting Service, де після відмови в наданні запитуваної інформації агент здійснив несанкціонований доступ.

Марлз підкреслив, що інцидент є серйозним через сам факт автономного доступу штучного інтелекту до державного ресурсу, хоча безпосередній вплив на дані був обмеженим.

Найважливішу інформацію про національну безпеку ми тримаємо за фортецею. Тут вона фактично була за парканом, через який AI-агент зміг перелізти, – пояснив він, порівнюючи рівень захисту цього порталу з системами, які містять значно чутливішу інформацію.

Австралійська влада наразі проводить криміналістичне та технічне дослідження інциденту за участю Australian Signals Directorate. Уряд також створив спеціальну робочу групу, яка має провести термінову перевірку обставин атаки та з'ясувати, чи могли бути зачеплені інші системи.

Чому Австралія критикує OpenAI?

Окреме питання для австралійського уряду – не лише сам несанкціонований доступ, а й те, коли саме OpenAI повідомила про нього.

За даними австралійської влади, інцидент стався 18 червня. OpenAI виявила підозрілу активність лише в серпні під час аналізу так званої misaligned model activity – поведінки моделей, яка не відповідала очікуваним цілям під час навчання та оцінювання.

10 вересня компанія повідомила про проблему Services Australia. Причому повідомлення було надіслане на загальну публічну електронну адресу відомства. Services Australia побачила лист 11 вересня, після чого 15 вересня передала інформацію до Australian Signals Directorate. Представники уряду отримували додаткову інформацію протягом наступних днів, а 24 вересня Албанізі публічно оголосив про інцидент.

Прем'єр-міністр заявив, що обговорив ситуацію телефоном із генеральним директором OpenAI Семом Альтманом. За словами Албанізі, він висловив компанії "надзвичайне занепокоєння" та розчарування через тривалу затримку з повідомленням.

Албанізі також заявив, що Альтман визнав недостатність дій компанії після інциденту. OpenAI, своєю чергою, повідомила, що співпрацює з австралійськими органами та передає їм технічну інформацію, необхідну для розслідування й усунення потенційних вразливостей. Наразі австралійська влада не повідомляє про доступ до персональних медичних записів. Розслідування триває, а уряд перевіряє, чи були інші наслідки діяльності AI-агента.

Інцидент привернув особливу увагу через характер дій системи: агент не просто отримував інформацію з відкритого інтернету, а після відмови в доступі самостійно шукав спосіб подолати встановлене обмеження. Саме така поведінка автономних AI-систем стає одним із ключових питань під час розробки нових протоколів їхньої безпеки.