Найбільший у світі літак за розмахом крил Roc виконав свій найтриваліший політ

13 січня найбільший у світі літак за розмахом крил Roc (Stratolaunch Model 351) компанії Stratolaunch Systems здійснив другий випробувальний політ із корисним навантаженням – прототипом гіперзвукового літального апарату повітряного базування Talon-A. Це був загалом дев'ятий випробувальний політ Roc, що тривав 6 годин – рекорд за всю історію випробувань.

Крім рекордної тривалості польоту літак із розмахом крил 117,3 метра також уперше перебував у повітряному просторі за межами території пустелі Мохаве.

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Roc злетів із майданчика аерокосмічного порту Мохаве на південному сході Каліфорнії в п'ятницю вранці та приземлився там же через шість годин, о 17:51 за місцевим часом. За словами представників Stratolaunch, під час польоту літак досяг висоти 6860 метрів. Попередній тестовий політ Roc пройшов у жовтні минулого року.

Посадка Roc Stratolaunch Model 351: дивіться відео

Випробування з корисним навантаженням за програмою Captive-carry із закріпленим на пілоні гіперзвуковим планером Talon-A є підготовкою до наступного етапу – випробуванням з відокремленням Talon-A від Roc і подальшим приземленням. Очікується, що до цих тестів приступлять наприкінці року.

Гендиректор і президент Stratolaunch Закарі Кревор відзначив прогрес у графіку випробувань, додавши, що компанія впритул наблизилася до наступного етапу, який охоплює як тестування відділення гіперзвукового планера Talon-A від пілона, так і старт його випробувальних польотів.