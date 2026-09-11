Польща хоче створити власний Starlink і вже назвала перші кроки

Польща планує посилити власну супутникову інфраструктуру та зменшити залежність від іноземних систем зв'язку. Дональд Туск заявив, що країна може створити власний аналог Starlink.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про перспективу створення польської супутникової системи зв'язку, яку він назвав аналогом Starlink. Про це повідомляє польське видання Onet Wiadomości.

Навіщо Польщі власний Starlink?

"Це виклик, мрія, але це не фантазія. Ми сказали собі, що результатом цього процесу, який розпочався сьогодні, може стати і стане польський Starlink", – заявив Туск.

За словами польського прем'єра, питання супутникового зв'язку безпосередньо пов'язане з національною безпекою. Особливо важливим цей напрямок став після початку повномасштабної війни Росії проти України, де супутникові системи відіграють значну роль у забезпеченні зв'язку.

Туск наголосив, що безпека Польщі та Європи не повинна залежати від рішень однієї приватної компанії або окремої людини. "Безпека Польщі та Європи не може залежати від примхи однієї людини. А без власного супутникового зв'язку не можна говорити про повну безпеку", – сказав він.

Скільки супутників матиме Польща?

Туск повідомив, що до кінця 2026 року Польща матиме дев'ять супутників для спостереження за Землею. Ці апарати не є прямим аналогом супутників Starlink. Система SpaceX складається з великої кількості супутників на низькій навколоземній орбіті та призначена насамперед для забезпечення широкосмугового доступу до інтернету.

Натомість супутники спостереження за Землею використовуються для отримання зображень і збору даних про поверхню планети. Такі можливості можуть мати значення для цивільного моніторингу, картографування, реагування на надзвичайні ситуації та оборони. Тому заява Туска про "польський Starlink" наразі радше описує стратегічну мету створити власну незалежну супутникову інфраструктуру, а не готовий проєкт прямого конкурента SpaceX.

Польський прем'єр також заявив, що країна вже стала значущим учасником європейської космічної галузі та поступово перетворюється на одну з провідних держав Європи в цьому напрямку.

Чому Варшава заговорила про це саме зараз?

Заява Туска прозвучала на тлі суперечки між Польщею та SpaceX щодо роботи Starlink.

Компанія змінила умови використання сервісу для польських клієнтів. Зокрема, Польщу виключили з єдиної європейської зони роумінгу Starlink, яка охоплює понад 30 країн – держави Європейського Союзу, а також Велику Британію, Швейцарію, Норвегію, Ісландію та Ліхтенштейн.

За даними Politico, нові правила стосувалися клієнтів, які реєструвалися в Starlink із 14 липня 2026 року. З 17 серпня обмеження планували поширити також на частину чинних польських користувачів. Ситуація викликала різку реакцію Варшави. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у серпні заявив, що країна може відповісти на дії SpaceX припиненням фінансування роботи терміналів Starlink, які використовуються в Україні.

Таким чином, дискусія про власну супутникову систему для Польщі має не лише технологічний, а й стратегічний вимір. Варшава прагне мати власні можливості у космосі та зменшити залежність від інфраструктури, контрольованої приватними американськими компаніями.

Водночас між заявою про "польський Starlink" та повноцінною системою супутникового інтернету є велика технологічна й фінансова дистанція. Наразі Польща підтвердила плани щодо дев'яти супутників спостереження за Землею, але конкретної програми зі створення масштабної мережі супутників для широкосмугового інтернету в наведеній заяві Туска немає.