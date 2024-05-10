Понад 200 людей постраждали внаслідок помилки в програмі медичного пристрою

Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA) відібрало дозвіл для мобільного застосунка t:connect на iOS, який використовується людьми з діабетом для моніторингу та управління інсуліновою помпою t:slim X2. Це була перша програма для смартфонів, яка може програмувати дози інсуліну, але тепер вона зіткнулася з найвищим рівнем відкликання.

З'ясувалося, що додаток мав серйозні проблеми з програмним забезпеченням, які могли спричинити небезпечні для життя стани або навіть смерть. Хоча про смертельні випадки, на щастя, не повідомлялося, FDA отримало 224 повідомлення про травми станом на 15 квітня.

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Деталі

За даними агентства, у версії 2.7 мобільного додатка t:connect була помилка, яка ініціювала цикл дій, що які призводили до виходу додатка з ладу, а потім знову й знову запускала програму на платформі iOS. Це призводило до надмірного використання Bluetooth-зв'язку, що сильно розряджало акумулятор помпи і призводило до її вимкнення раніше, ніж очікував користувач. Таким чином, людина з діабетом могла не отримати свої ліки вчасно.

Інсулінові помпи, такі як t:slim X2, призначені для автоматичного введення інсуліну під шкіру користувача через певні проміжки часу та за потреби. Вони беруть на себе відповідальність контролю рівня цукру, щоб користувач міг продовжувати свій день без необхідності зупинятися й робити ін'єкції або якщо він схильний до гіпо- чи гіперглікемії.

Якщо помпа вимикається без попередження і раніше, ніж користувач цього очікує, це може призвести до недостатньої доставки інсуліну. Як пояснює FDA у своєму відкликанні, це може призвести до гіперглікемії і навіть діабетичного кетоацидозу – небезпечного для життя ускладнення, спричиненого нездатністю організму перетворювати цукор на енергію через нестачу інсуліну.

Компанія Tandem Diabetes Care, розробник додатка та самої помпи, ще в березні надіслала всім постраждалим клієнтам екстрене повідомлення. У ньому рекомендувалося оновити додаток, уважно стежити за рівнем заряду акумулятора помпи та мати при собі запасні дози інсуліну.

У минулому несправні інсулінові помпи призводили до численних смертей, тому користувачам варто уважно стежити за своїми пристроями незалежно від їхньої торгової марки.