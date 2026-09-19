Чи справді регулярне перезавантаження ПК є корисним та які переваги це дає

Деякі користувачі звикли регулярно перезавантажувати свої комп'ютери для профілактики. Експерти підтверджують ефективність цієї процедури та радять виконувати її щонайменше один раз на тиждень, якщо ви з тих користувачів, які підтримують комп'ютери постійно увімкненими.

Очищення пам'яті та підвищення стабільності

Під час тривалої роботи операційної системи фонові процеси, додатки та драйвери поступово накопичують системні помилки й тимчасові файли. Це призводить до витоків оперативної пам'яті та сповільнення роботи пристрою, пише 24 Канал.

Перезавантаження повністю очищає оперативну пам'ять і повертає ПК до початкового стану. Крім того, така процедура допомагає видалити деякі види шкідливого програмного забезпечення, які залишаються лише в оперативній пам'яті. Особливо важливо вимикати ноутбуки після роботи, оскільки в сумці вони можуть випадково прокинутися і перегрітися через обмежене охолодження.

Підступна функція швидкого запуску Windows

Фахівці звертають увагу на стандартну функцію Fast Startup у Windows. Вона зберігає стан ядра в файл гібернації під час звичайного вимкнення, через що система завантажує кешовані дані й не очищає накопичені помилки. Щоб повністю перезапустити систему, варто обирати саме пункт "Перезавантаження" або утримувати клавішу Shift під час натискання на "Вимкнення". Також цю функцію можна повністю вимкнути в панелі керування в розділі електроживлення.

Оновлення безпеки та особливості різних архітектур

Обов'язкове перезавантаження необхідне після встановлення оновлень програм та операційної системи. Це дозволяє завершити інсталяцію патчів і закрити відомі вразливості системи.

Водночас пристрої на базі архітектури ARM, як-от сучасні смартфони чи спеціальні версії Windows, потребують перезапуску значно рідше через іншу специфіку роботи. Звичайним ПК на базі x86 для стабільної роботи вистачає одного перезавантаження на тиждень.