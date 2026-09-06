Міф або правда: чи дійсно Bluetooth погано впливає на ваш Wi-Fi і чи варто його вимикати

Користувачі часто звинувачують улюблені бездротові гаджети у повільному інтернеті. Існує думка, що вимкнення Bluetooth здатне суттєво покращити якість з'єднання. Проте сучасні технології працюють дещо інакше, і справжня причина затримок зазвичай ховається в іншому.

Чому виникають підозри щодо конфлікту частот?

Підстави для підозр справді є: Bluetooth працює в діапазоні 2,4 гігагерца, де одночасно можуть діяти й інші бездротові пристрої. Саме тому розумний термостат, холодильник і система безпеки іноді створюють додаткове навантаження на мережу, а це вже може призводити до затримок і втрати пакетів даних, особливо під час онлайн-ігор або відеодзвінків, пише 24 Канал.

Проблема має цілком технічне пояснення: у тому ж діапазоні 2,4 гігагерца за замовчуванням працюють і протоколи розумного дому, зокрема Zigbee та Thread, а також звичайні мікрохвильові печі. Коли поруч працює кілька таких пристроїв, вони фактично ділять між собою один і той самий ефір.

Як сучасні гаджети уникають перешкод

Попри те, що 2,4 гігагерца зазвичай повільніші, цей діапазон краще проходить крізь товсті стіни і краще тримає сигнал на відстані. Водночас нові пристрої все частіше використовують логіку співіснування Wi-Fi, щоб не заважати одне одному. Більшість сучасних смартфонів, ноутбуків і телевізорів підключаються до мереж у діапазонах 5 або 6 гігагерц, якщо маршрутизатор підтримує два або три діапазони. На 2,4 гігагерца вони переходять лише тоді, коли швидший сигнал блокується фізичними перешкодами.

Що насправді погіршує сигнал

Якщо під час перегляду 4K-відео або гри з'являються гальмування, фахівці радять не поспішати вимикати бездротові аксесуари. Маршрутизатори зазвичай самі обирають канали, але за допомогою додатків-аналізаторів, таких як Network Scanner, можна підібрати їх вручну. У діапазоні 2,4 гігагерца найменше перешкод зазвичай мають канали 1, 6 і 11. Також радять використовувати екрановані кабелі біля роутера та робочого місця, а пристрої розміщувати якнайдалі один від одного.

Як оточення впливає на домашній інтернет

Щільна забудова теж має значення. У багатоквартирних будинках або великих офісах сусідські пристрої можуть помітно впливати на якість мережі. Бетонні стіни, своєю чергою, створюють мертві зони, де сигнал майже зникає. У таких випадках допомагають подовжувачі сигналу або mesh-мережа. Саме ці рішення зазвичай ефективніше усувають перевантаження, ніж спроби позбутися Bluetooth-пристроїв.