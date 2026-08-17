Люди досі зливають особисту інформацію штучному інтелекту: ось чим ділитися не варто

Аналіз запитів до штучного інтелекту виявив тривожну тенденцію серед користувачів. Люди масово завантажують у чат-боти конфіденційні документи та особисті дані, навіть не підозрюючи про ризики витоку.

Які файли найчастіше несуть ризик

Аналіз запитів до штучного інтелекту показав, що користувачі часто завантажують у чат-боти значно більше, ніж потрібно для виконання завдання. Саме це й створює ризики. У вибірці фахівці натрапили на програмний код, клієнтські бази та внутрішню документацію підприємств, пише LRT.

За словами експертів, проблема починається з побутової звички: люди прагнуть швидко скоротити текст або відредагувати документ і без зайвих роздумів передають у систему весь файл. У результаті разом із робочим завданням у чат-бот можуть потрапити дані, які не мали виходити за межі компанії чи приватного архіву.

Багато хто вважає, що витоки загрожують лише паролям чи даним банківських карток, проте небезпечними можуть бути й звичайні робочі листи або чернетки договорів, у яких є деталі переговорів і цінові умови. Окремо такі документи можуть здаватися несуттєвими, але разом вони складають чітку картину про організацію чи людину.

Керівниця напряму аналізу даних та аналітики клієнтів Tele2 Інга Рудінскайте пояснила, що під час роботи зі штучним інтелектом до системи часто потрапляють імена, номери телефонів, адреси та фінансові дані, хоча для самого завдання вони не потрібні.

Людина хоче лише виправити стиль листа чи вкоротити документ, тому просто копіює весь текст. Разом із цим у систему штучного інтелекту потрапляють імена, номери телефонів, адреси, фінансові дані чи інша інформація, яка для виконання самого завдання взагалі не потрібна,

– каже Інга Рудінскайте.

Як зрозуміти, чи варто ділитися інформацією

Фахівці радять перед завантаженням матеріалів у чат-бот поставити собі просте запитання: чи будете ви спокійними, якщо ця інформація опиниться у відкритому доступі? Якщо відповідь "ні", тоді ділитися такими даними не варто.

У Tele2 наголошують і на різниці між публічними чат-ботами та корпоративними рішеннями на базі ШІ. Саме корпоративні інструменти дають компаніям змогу контролювати, як обробляють дані та чи використовують їх для навчання моделей.

Що робити перед роботою з ШІ

Фахівці рекомендують анонімізувати документи перед обробкою. Для цього достатньо прибрати номери паспортів, банківські рахунки та медичні дані, а реальні імена замінити на "Клієнт А" або "Компанія X". У такому вигляді штучний інтелект може виконати завдання без зайвого розкриття чутливої інформації.