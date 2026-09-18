У Китаї відкрили завод роботів, який випускає одного андроїда кожні 10 хвилин

Китайська компанія UBTech відкрила у місті Лючжоу перший у світі завод з масового виробництва людиноподібних роботів. Завод площею 14 тисяч квадратних метрів здатний збирати нового андроїда кожні десять хвилин і випускати до 10 тисяч машин на рік.

Як функціонує унікальне виробництво в Лючжоу

Як повідомляє видання TechRadar, нове підприємство у Гуансі-Чжуанському автономному районі зосереджується на випуску роботів серій Walker S та Cruzr. Головна особливість заводу полягає в тому, що робітникам активно допомагають самі андроїди та безпілотні транспортні засоби.

Роботи Cruzr Y1 та Cruzr S2 розвантажують матеріали, складають їх і перевозять цехом. На фінальних етапах збирання працюють колаборативні роботи разом із людськими операторами, використовуючи поворотні верстати та автономний транспорт. Окрім цього, UBTech створила повністю автоматизований склад. Споруда вміщує 112 роботів лише на 65 квадратних метрах площі, що дає змогу використовувати простір на 50 відсотків ефективніше порівняно зі звичайними приміщеннями.

Успішний запуск потужностей став можливим завдяки розвиненій інфраструктурі постачання у країні.

Цей фундамент спирається на багатьох інженерів, науковців та сценарії застосування, які Китай накопичував протягом останніх 10 – 20 років, що сформувало дуже потужну базу ланцюга постачання, виробничий потенціал і науково-дослідні можливості,

– каже Фан Цзяньсінь, віцепрезидент UBTech.

Китай стрімко нарощує випуск роботизованої техніки. За даними Національного бюро статистики Китаю, лише у липні виробництво сягнуло 98 677 одиниць, що на 30,2 відсотка більше за показники попереднього року. А з січня по липень 2026 року в країні виготовили 635 056 роботів – це на 28,5 відсотка більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Гонка андроїдів набирає обертів

UBTech не єдиний гравець на ринку, який масштабує виробництво. Компанія Agibot також повідомила про вихід моделі A3 Ultra з етапу масового виготовлення до реального застосування. Ці машини вже тестують у готелях, автосалонах, супермаркетах і під час інспекції метро. Своєю чергою, компанія Xpeng готує масовий випуск андроїда IRON, а Figure AI розвиває модель Figure 03.

Поява подібних смарт-фабрик свідчить про початок нової ери у промисловості, коли автономні роботи будують інших роботів для найрізноманітніших сфер життя.