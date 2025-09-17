Новое поколение популярных наушников от Apple скоро появится в Украине, вместе с новым набором амбушюр, которые Apple представила на своей сентябрьской презентации. Чтобы облегчить пользователям знакомство с AirPods Pro 3, компания выпустила ряд рекомендаций по использованию амбушюр, ведь правильная посадка является ключом к качественному звуку и эффективного шумоподавления.

Почему привычный размер может не подойти?

С выходом AirPods Pro 3 компания Apple не только обновила сами наушники, но и пересмотрела подход к их индивидуальной настройке. Одним из ключевых нововведений стали амбушюры из пеноматериала с силиконовым покрытием, которые, по первым отзывам, обеспечивают заметно лучшую посадку в ушах. Однако главный сюрприз заключается в другом: многие давние пользователи AirPods Pro обнаруживают, что для новой модели им нужен меньший размер вкладок, чем тот, к которому они привыкли, пишет 24 Канал со ссылкой на официальную страницу Apple.

Если раньше вы использовали, например, средний размер (M), в этот раз стоит попробовать меньший (S). Это связано как с новыми материалами, так и с расширенным комплектом. В отличие от предыдущих поколений, AirPods Pro 3 поставляются сразу с пятью парами амбушюров: к стандартным XS, S, M и L добавился совершенно новый, самый маленький размер XXS. Это значительное расширение, если вспомнить, что второе поколение имело четыре размера, а первое – только три.

Apple советует начинать примерку со стандартного среднего размера, который установлен на наушниках по умолчанию. Вставьте наушники в уши и убедитесь, что они сидят комфортно и надежно. Если вы не чувствуете плотного прилегания, попробуйте немного изменить положение наушника. Если и это не помогает, стоит перейти на больший размер. И наоборот – если амбушюры кажутся слишком большими или вызывают дискомфорт, смело берите меньшие.

Важно помнить, что для идеальной посадки вам могут понадобиться разные размеры для левого и правого уха, что является абсолютно нормальной практикой.

Когда вы найдете размер, что кажется наиболее комфортным, пришло время для объективной проверки с помощью программного обеспечения. Специально для AirPods Pro 3 и операционных систем iOS 26 (или iPadOS 26) и более новых, Apple разработала новый "Акустический тест плотности прилегания" (Acoustic Seal Test). Он пришел на смену "Тесту прилегания к ушам", который использовался в предыдущих моделях.

Чтобы запустить его, выполните несколько простых шагов:

Вставьте наушники AirPods Pro 3 в уши и подключите их к своему iPhone или iPad.

Перейдите в "Параметры", а затем выберите Bluetooth.

Найдите в списке свои наушники и нажмите на иконку с буквой "i" рядом с их названием (Дополнительная информация).

Выберите пункт "Акустический тест плотности прилегания" и следуйте инструкциям на экране.

Во время теста система воспроизведет короткий звуковой сигнал и с помощью внутренних микрофонов проанализирует, насколько хорошо амбушюры изолируют ваш слуховой канал. Если тест покажет, что прилегание недостаточно плотное, он предложит откорректировать положение наушника или попробовать другой размер.

Правильно подобранные амбушюры не только обеспечивают комфорт, но и напрямую влияют на качество звука, особенно на насыщенность басов, и эффективность активного шумоподавления – двух ключевых функций AirPods Pro.