Японская космическая миссия Hayabusa2 столкнулась с очень серьезным вызовом. Недавние наблюдения показали, что объект, к которому аппарат прибудет в 2031 году, кардинально отличается от предыдущих представлений о нем. Уже построенный и запущенный аппарат может быть просто не подходящим вариантом для астероида KY26, что делает будущее исследование еще более сложным.

Что угрожает миссии Hayabusa2?

После успешной доставки на Землю образцов с астероида Рюгу в 2020 году, зонд Hayabusa2 отправился в другое путешествие к значительно меньшему астероиду 1998 KY26. Проблема в том, что когда ученые отправляли аппарат в космос, они имели определенный набор данных и характеристик его цели, поэтому и настроили Hayabusa2 соответствующим образом. Однако последние данные, полученные с помощью Очень большого телескопа (VLT) Европейской южной обсерватории в Чили и других обсерваторий, заставили ученых кардинально пересмотреть свои представления об этом объекте, пишет 24 Канал со ссылкой на официальное заявление Европейской южной обсерватории.

Ранее астрономы, опираясь на измерения яркости, считали, что диаметр астероида KY26 составляет около 30 метров, а полный оборот вокруг своей оси он делает за 10 минут. Однако новые, более точные наблюдения показали, что эти оценки были ошибочными. Оказалось, что реальность совсем другая, как отметил Тони Сантана-Рос, астроном из Университета Аликанте, возглавлявший исследование.

На самом деле астероид KY26 имеет диаметр всего 11 метров , что делает его самым маленьким объектом, который когда-либо посещал космический аппарат. Для сравнения, он настолько мал, что мог бы поместиться внутри купола, где размещен один из телескопов VLT.

Кроме того, его скорость вращения оказалась значительно выше – полный оборот вокруг своей оси он делает всего за пять минут.



Сравнение размера астероида Рюгу, который посетил Хаябуса-2 в 2020 году, и его следующей цели, 1998 KY26 / Фото ESO/M. Kornmesser / T. Santana-Ros, JAXA/University of Aizu/Kobe University

Такие изменения параметров делают миссию Hayabusa2, запланированную на 2031 год, гораздо более сложной. Аппарату придется совершить сближение в совершенно новых условиях, когда чрезвычайно маленький объект быстро вращается. Оливье Эно, астроном из Европейской южной обсерватории, подчеркнул, что уменьшенный размер и более быстрое вращение делают визит не только интереснее, но и гораздо более рискованным.

Что известно об астероиде KY26?

Ученые объясняют, что раньше им никогда не приходилось исследовать 11-метровый астероид вблизи, поэтому они не знают, чего ожидать и как он будет выглядеть. Предварительные наблюдения указывают, что KY26, вероятно, состоит из твердых обломков скальных пород, а не является рыхлой "каменистой насыпью", хотя последний вариант все еще полностью не исключается. Точную структуру и состав астероида Hayabusa2 сможет определить только после прибытия.

Астероид 1998 KY26 был впервые обнаружен 2 июня 1998 года в рамках программы Spacewatch в обсерватории Китт-Пик. В то время он прошел на расстоянии около 800 000 км от Земли, что чуть более чем вдвое превышает расстояние до Луны. Его орбита хорошо изучена благодаря повторным наблюдениям, в частности в 2002 и 2020 годах.

1998 KY26 вращается вокруг Солнца на расстоянии от 1,0 до 1,5 астрономической единицы с периодом 16 месяцев (500 дней).

Он принадлежит к группе астероидов-Аполлонов – околоземных объектов, чьи орбиты пересекают орбиту Земли.

Минимальное расстояние пересечения орбиты Земли составляет примерно 374 000 километров, что делает его одним из самых доступных для космических миссий объектов.

Исследование таких малых астероидов имеет огромное значение для планетарной защиты, говорят ученые, ведь именно такие объекты чаще всего сталкиваются с Землей. Например, метеорит, упавший в 2013 году, был лишь немного больше KY26. Новые методы наблюдения доказывают, что ученые теперь могут характеризовать даже самые маленькие потенциально опасные астероиды, не покидая Земли. Кроме того, по мнению Сантана-Роса, эти методы могут повлиять на будущие планы по исследованию околоземных астероидов и даже на добычу полезных ископаемых на них.