Пользователи iPhone очень недовольны этой функцией в новой iOS 26

После выхода iOS 26 владельцы iPhone столкнулись с неприятной проблемой - система неправильно распознает нажатия клавиш. Из-за этого во время набора текста появляются случайные ошибки, даже когда автозамена выключена. Apple пока не прокомментировала ситуацию, хотя пользователи активно жалуются на сбой в соцсетях.

Обновление iOS 26 принесло пользователям не только новый дизайн Liquid Glass, но и несколько неудобных изменений в интерфейсе. Меню во многих приложениях выглядят иначе, а владельцы старых iPhone замечают, что аккумулятор теперь разряжается быстрее. Однако главная жалоба - неисправная клавиатура. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой YouTube-канал Michi NekoMichi.

Что происходит с клавиатурой в iOS 26?

Как показал YouTuber Michi NekoMichi, во время набора текста система часто воспринимает нажатия неправильно. На видео он медленно вводит текст, демонстрируя, что нажимает правильную букву - например, "U" - но iPhone фиксирует "J" или "H". Это не проблема автозамены, ведь функция была выключена. И даже адаптивная система предсказания нажатий, которая меняет зоны клавиш, не виновата - экран показывает правильную букву, но регистрируется другая.

После публикации ролик быстро стал вирусным на YouTube і Reddit. Пользователи массово подтвердили, что сталкиваются с той же проблемой. Один из них пошутил: "Я думал, что просто старею, потому что делаю много ошибок. А это, оказывается, Apple виновата". Другой, который работает iOS-разработчиком с 2018 года, написал: "Клавиатура iOS была ужасной с самого начала. Не знаю, почему это до сих пор не исправили".

Как пишет BGR, на момент публикации Apple не признала проблему официально и не выпустила обновление для ее исправления. Единственное, что могут сделать пользователи - оставить отзыв через Apple Feedback Portal и ждать, пока компания устранит ошибку в следующем обновлении системы.

Где Apple может начать показывать вам рекламу?

Apple планирует добавить рекламу в приложение Maps, чтобы местные бизнесы могли платить за приоритетное отображение в поиске. Компания обещает, что реклама будет "умной" и не навязчивой, но пользователи опасаются, что iPhone перестает быть "премиальным" продуктом, за который платят, чтобы избежать рекламы.

Благодаря алгоритмам искусственного интеллекта реклама якобы станет более полезной и уместной, чем у конкурентов вроде Google Maps или Yelp. Apple обещает, что не превратит приложение в сплошной рекламный поток, а будет делать показы "с пользой для пользователя".