Корпорацию Meta обвинили в сознательном сокрытии исследований об опасности ее VR-гарнитур для детей. Бывшие и действующие сотрудники предоставили Конгрессу США документы, свидетельствующие о цензурировании внутренних отчетов, в которых описывались случаи домогательств к несовершеннолетним в виртуальном пространстве. Компания отрицает все обвинения.

Что Meta пытается скрыть о безопасности детей в VR?

В основе этого открытия лежат документы, которые свидетельствуют, что руководство Meta могло давить на исследователей, заставляя их удалять из внутренних отчетов наиболее вопиющие факты об угрозах для детей в виртуальной реальности. По данным The Washington Post, сотрудники компании передали эти материалы в Конгресс США, что стало поводом для нового расследования.

Один из самых ярких эпизодов, описанных в документах, касается немецкой семьи. Двое исследователей Meta встречались с ними для изучения опыта использования VR-гарнитуры ребенком, которому не исполнилось и десяти лет. Во время исследования выяснилось, что в виртуальном мире к ребенку неоднократно обращались незнакомцы, некоторые из которых делали ему предложения сексуального характера.

Когда сотрудники подготовили отчет об этом инциденте, их руководитель, по их словам, приказал удалить эту часть. В результате в финальной версии документа упоминалось только об общих опасениях родителей, а конкретный случай с домогательствами к ребенку не попал в официальную отчетность.

Кроме этого, обнародованные документы содержат рекомендации от юридического отдела Meta. Юристы советовали исследователям избегать сбора данных о детях, которые пользуются VR-устройствами, объясняя это "регуляторными проблемами". Вероятно, речь шла о возможных последствиях после слушаний в Конгрессе, состоявшихся еще в 2021 году. Сотрудники также предупреждали, что дети в возрасте до 13 лет легко обходят возрастные ограничения, однако позже Meta официально снизила минимальный возраст для пользования гарнитурами до десяти лет.

Что говорят в Meta?

Представительница Meta Дени Левер заявила, что обнародованные документы были "составлены так, чтобы соответствовать заранее определенному ложному нарративу". Она заверила, что компания не запрещает исследования, связанные с детьми до 13 лет, и поддерживает свою исследовательскую команду. Относительно инцидента с немецкой семьей, Meta не подтвердила, но и не опровергла его. В компании предположили, что если бы такой эпизод и был удален из отчета, то только для соблюдения федерального закона США об обработке личных данных детей или европейского Общего регламента о защите данных (GDPR).

Однако исследователи утверждают, что получили официальное согласие от матери ребенка на проведение интервью и даже подписали с ней соответствующий договор. То есть, никаких юридических препятствий для фиксации этого случая не было.

Эти обвинения будут обсуждаться на слушаниях в подкомитете Сената по вопросам судебной власти. Этот орган занимается вопросами законодательства по безопасности в интернете. Ранее этот же комитет уже направлял Meta письмо с требованием предоставить информацию о присутствии несовершеннолетних в VR-приложении Horizon Worlds и о мерах по защите их приватности и безопасности.