Правительство Непала приказало провайдерам ограничить доступ к крупнейшим соцсетям, среди которых Facebook, Instagram, YouTube и X. Это решение приняли после того, как компании не зарегистрировались в стране, как того требуют новые правила. Запрет вызвал критику со стороны журналистских и правозащитных организаций.

Министерство коммуникаций и информационных технологий Непала поручило местным провайдерам закрыть доступ сразу к 26 платформам. Среди них Facebook, Messenger, Instagram, YouTube, X, Reddit, Snapchat, Discord и WeChat. Причиной стало невыполнение требования о регистрации в стране не назначении представителя для связи с властями, сообщает 24 канал со ссылкой на TechCrunch.

Какие соцсети остались доступны в Непале?

Решение приняли после того, как Верховный суд Непала подтвердил законность обязательной регистрации соцсетей, хотя прямо не требовал их блокировки. Официальные власти объясняют новые правила борьбой с дезинформацией. Министр Притхви Субба Гурунг заявил, что компаниям, в частности Meta, неоднократно предоставляли время и возможность зарегистрироваться, но они этого не сделали.

В то же время TikTok и мессенджер Viber в списке блокировок отсутствуют – они выполнили требования и внесли свои данные в реестр. По данным Statcounter, в Непале 87% пользователей соцсетей предпочитают Facebook, 6% – X, а 5% – YouTube.

Международные правозащитные организации резко раскритиковали запрет. Комитет защиты журналистов заявил, что он повредит доступу граждан к информации и усложнит работу медиа. Федерация непальских журналистов назвала шаг подрывом свободы слова. Представитель Access Now Раман Джит Сингх Чима сравнил действия Непала с моделью цензуры в Китае, которую считают несовместимой с демократическими стремлениями страны.

По данным правительства, доступ к платформам восстановят, как только компании зарегистрируют деятельность в Непале. Однако эксперты отмечают, что действующий подход дает властям широкие полномочия блокировать сервисы и удалять контент без прозрачных процедур или независимого контроля. Это создает риски чрезмерного ограничения свободы выражения мнений.

Еще один законопроект о соцсетях в Непале, который пока не согласован

Кроме того, в стране до сих пор продолжаются дискуссии вокруг еще одного законопроекта о соцсетях. Он предоставляет правительству Непала полномочия не только блокировать такие платформы, как Facebook и X, а и может ввести тюремное заключение и значительные штрафы за определенные сообщения. Например, за публикацию материалов, считающихся вредными для суверенитета или интересов страны, предусмотрен штраф до 500 тысяч непальских рупий (около $3600). За невыполнение правительственных распоряжений по удалению контента платформам может грозить штраф до 1,5 миллиона рупий.

Законопроект уже вызвал широкую критику. Оппозиционные партии и пользователи социальных сетей обвиняют власти в намерении ограничить основные права и свободы граждан. Международная федерация журналистов (IFJ) заявила, что законопроект в его текущей форме "серьезно подрывает свободу прессы и цифрового самовыражения". Эксперт по вопросам свободы слова Таранат Дахал назвал документ "широким по объему, нечетким и запутанным", указывая на риск его "политического злоупотребления" против оппонентов правительства.

Однако министр связи Непала Притхви Субба Гурунг заверил, что целью законопроекта является лишь "регулирование" платформ, а не "ограничение свободы выражения взглядов". Кроме этого, ранее в Непале уже принимали закон, который запрещает создание анонимных или фейковых аккаунтов, а также ограничивает распространение откровенных изображений и обманчивых видео, в частности дипфейков.