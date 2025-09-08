На юге Тайваня, на строительной площадке нового предприятия TSMC, рабочие обнаружили авиационную бомбу времен Второй мировой войны. На место вызвали военных саперов. После осмотра боеприпас признали безопасным в его текущем состоянии, после чего его изъяли и вывезли для дальнейшей утилизации на полигон.

Опасную находку рабочие на будущей строительной площадке в городе Гаосюн обнаружили около 11:30 по местному времени, сообщает 24 Канал со ссылкой на Focus Taiwan.

Смотрите также Легендарной Windows 95 исполнилось 30 лет: как она изменила мир и почему ее до сих пор используют

Они сразу вызвали саперов. Военные специалисты, изучив боеприпас, пришли к выводу, что он не представляет угрозы для окружения. Уже к 12:30 бомбу вытащили из земли и вывезли.

Что известно о строительстве нового завода TSMC?

На этой площадке компания TSMC планирует построить комплекс из пяти предприятий, которые будут специализироваться на выпуске чипов по технологии 2 нм и тоньше.

Запуск первого завода в этом кластере запланирован уже на конец текущего года. TSMC строит свои передовые заводы именно на Тайване, тогда как зарубежные предприятия получают технологии с многолетней задержкой. При этом страна сталкивается с дефицитом земли, энергетических и водных ресурсов, а частые ураганы и землетрясения создают дополнительные риски для производителей.

Стоит отметить, что это не первый подобный случай на этом месте. Ранее здесь располагался нефтеперерабатывающий завод, а во время расчистки территории под строительство в августе и ноябре 2024 года здесь уже находили аналогичные боеприпасы.

Почему на месте передового завода находят старые бомбы?

Во время Второй мировой войны Тайвань, тогда известный как Формоза, был колонией Японской империи. Благодаря своему стратегическому расположению, остров служил для Японии важной военной базой и промышленным центром. Это сделало его одной из главных целей для авиации союзников, преимущественно американских Воздушных сил армии.

Начиная с 1943 года и до конца войны в 1945 году, союзники регулярно наносили авиаудары по острову. Основными целями были военные объекты, порты, заводы и транспортная инфраструктура. Целью этих бомбардировок было нарушить японские цепи снабжения и ослабить военную мощь империи в регионе.

Многие авиабомбы, сброшенных в то время, не сдетонировали и остались лежать в земле. Поэтому их до сих пор находят во время строительных работ, особенно на территориях бывших промышленных зон, которой и является место строительства нового завода TSMC.