OpenAI представила свой браузер Atlas –что он умеет

OpenAI представила собственный веб-браузер Atlas, который сочетает искусственный интеллект с новым подходом к поиску в интернете. Во время презентации CEO компании Сэм Альтман заявил, что Atlas призван переосмыслить саму идею браузера – и фактически бросить вызов Google, чьи продукты десятилетиями доминируют в сети.

OpenAI официально запустила браузер Atlas во время прямой трансляции, которую открыл Сэм Альтман. Он заявил, что искусственный интеллект дает шанс полностью изменить представление о том, каким должен быть браузер. По его словам, когда-то люди пользовались адресной строкой и поисковыми полями, но теперь эту роль берет на себя интерактивное общение с ИИ. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт OpenAI

Смотрите также Один из руководителей армии США говорит, что позволяет ChatGPT принимать военные решения

Что представляет собой браузер Atlas и почему Google должен волноваться?

Проект Atlas давно обсуждали в Кремниевой долине, но теперь стало очевидно, насколько серьезно он может повлиять на позиции Google. Если даже часть из более чем 800 миллионов пользователей ChatGPT перейдет на Atlas, это будет означать потерю аудитории для Chrome – а значит, и уменьшение возможностей Google в сфере рекламы и поиска.

Инженер Atlas Бен Гуджер, который ранее работал над Firefox и Chrome, назвал новый подход к поиску "мультидиалоговым". Теперь пользователь не просто получает ссылку, а общается с системой, уточняя запрос и получая ответы в реальном времени. Это радикально другой опыт, который Google пока не может воспроизвести в пределах классической страницы результатов.

Еще одно потенциальное преимущество OpenAI – новый уровень доступа к данным пользователя. Atlas может анализировать контекст из открытых вкладок, что открывает большие возможности для персонализации и рекламы, если компания решит ее внедрить. Хотя OpenAI пока не показывает рекламу, в компании активно открывают вакансии в adtech-направлении, что может свидетельствовать о будущих изменениях.

Несмотря на раннюю стадию развития, Atlas выглядит как первый серьезный коммерческий шаг OpenAI в направлении роста доходов. Если браузер действительно сможет привлечь пользователей и частично подвинуть Chrome, именно он может стать ключом к ответу на главный вопрос - способна ли компания превратить свои инновации в стабильный бизнес.

Почему OpenAI позволит взрослым эротические диалоги?

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман объявил, что компания планирует сделать ChatGPT менее ограниченным. С декабря пользователи, которые подтвердят свой возраст, смогут активировать функцию эротических диалогов.

По словам Альтмана, ранее ChatGPT был "слишком сдержанным" из-за опасений относительно психического здоровья пользователей, но теперь OpenAI уверена, что смогла "уменьшить серьезные риски". Это решение знаменует резкий поворот в политике компании. Ранее OpenAI активно реагировала на случаи, когда ChatGPT негативно влиял на психоэмоциональное состояние пользователей.