OpenAI представила ChatGPT Pulse – новую функцию для мобильных пользователей Pro-подписки, которая формирует персонализированные утренние сводки. Она учитывает историю чатов и интеграции с Gmail и Google Calendar, чтобы помочь пользователям организовать свой день.

OpenAI заявила, что ChatGPT Pulse призван стать чем-то вроде ассистента, который каждое утро готовит для вас краткий и персонализированный обзор. В мобильном приложении Pro-пользователи уже могут получать большую визуальную карту с актуальными обновлениями: от напоминания о встречах до идей для ужина или рекомендаций ресторанов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на OpenAI

Смотрите также ChatGPT научился обходить проверки CAPTCHA: какие могут быть риски и последствия

Как работает ChatGPT Pulse и кому он доступен?

Функция пока доступна только владельцам подписки Pro за 200 долларов в месяц, но в ближайшее время ее планируют открыть и для подписчиков Plus (20 долларов в месяц). Интеграции с Gmail и Google Calendar можно подключить вручную в настройках, поскольку по умолчанию они выключены.

В OpenAI подчеркивают, что видят в Pulse важный шаг к созданию проактивного ИИ, который не только отвечает на запросы, но и сам предлагает решения. Генеральный директор по приложениям компании Фиджи Симо отметила, что богатые люди всегда имели доступ к личным ассистентам, которые умеют предвидеть потребности и помогать в бытовых делах. Теперь подобные возможности может получить значительно более широкий круг пользователей.

Как сообщает Cnet, OpenAI признает, что Pulse не идеален: иногда он может давать устаревшие советы или предлагать ненужные действия. Разработчики рассчитывают, что обратная связь от пользователей поможет усовершенствовать систему.

Запуск Pulse происходит на фоне более широкой тенденции в мире ИИ – создания так называемых агентных чат-ботов, способных выполнять задачи от имени пользователя. Хотя такие системы еще подвержены ошибкам, компании продолжают активно развивать это направление.

Какие гаджеты разрабатывает OpenAI?

OpenAI работает над линейкой аппаратных устройств с интегрированным ChatGPT. По данным The Information, среди идей – умные очки, диктофон, носимый пин и колонка без экрана.

По предварительным планам, первый девайс может выйти в конце 2026 или в начале 2027 года. Вероятнее всего, сначала представят один продукт, а остальные появятся позже. Ожидается, что новинки будут не заменой для смартфонов или ноутбуков, а скорее дополнением к ним.