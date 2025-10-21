Чехия строит для Украины спутник, который видит ночью и не зависит от погоды

Чешская Республика объявила о строительстве и передаче Украине современного спутника для наблюдения за Землей. Аппарат сможет собирать данные независимо от освещения или погодных условий. Проект является важным технологическим вкладом в безопасность и развитие Украины, которая пока полагается на снимки от партнеров. Чехия стала первой страной, предоставляющей такую высокотехнологичную помощь.

Какие технологии будут в спутнике и когда ждать запуск?

Спутник, который Чехия планирует создать и поставить Украине, будет запущен ориентировочно в течение одного года. Его оборудуют уникальной технологией, способной объединять несколько функций: систему радарной визуализации (SAR), оптическое и радиационное обнаружение, а также мониторинг радиочастотного спектра в нескольких диапазонах. Такое оснащение позволит вести наблюдение за земной поверхностью даже ночью или в условиях значительного ухудшения метеорологических условий, пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство транспорта Чехии.

Начало строительства запланировано на ближайшие месяцы. В разработке и конструировании аппарата будут участвовать чешские компании, которые имеют значительный опыт в космических технологиях, особенно в создании небольших спутников.

Как отмечает Министр транспорта Чехии Мартин Купка, этот шаг является не только выражением помощи, но и свидетельством высокого уровня чешского космического сектора.

Эта миссия поможет Украине укрепить свой потенциал, а также поддержит сотрудничество между двумя государствами в области космических технологий,

– говорит Мартин Купка.

Между тем Министр иностранных дел Ян Липавский подчеркнул, что дарение спутника – это конкретное проявление солидарности и решимости помочь Украине в развитии цифровой инфраструктуры и укреплении ее оперативной суверенности и устойчивости. Он назвал это инвестицией в будущее Украины, а значит, и в безопасность и стабильность всей Европы. В МИД также отметили, что решение свидетельствует технологическое совершенство чешских компаний в одном из самых требовательных секторов.

Как пишет Межа, эта инициатива является продолжением Меморандума о взаимопонимании, подписанного в 2024 году между Министерством транспорта Чехии и Украинским государственным космическим агентством. Проект является частью программы чешского правительства, направленной на восстановление Украины, и реализуется Министерством транспорта в сотрудничестве с Министерством иностранных дел и Министерством промышленности и торговли.

В будущем, по планам, этот спутник должен стать основой для формирования целого созвездия. Это созвездие будет обеспечивать навигацию, связь и другие необходимые услуги, но конкретные варианты применения, например, в войне, пока непонятны.