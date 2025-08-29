Новое исследование астрономов предполагает, что в ядрах планет могут спонтанно образовываться черные дыры. Этот процесс связан с накоплением темной материи и может привести к полному уничтожению космического тела изнутри. Впрочем, этот гипотетический сценарий касается не всех. Есть ли такая угроза для Земли?

Как темная материя может превратить планету в черную дыру?

Новое исследование, опубликовано в журнале Physical Review D, предлагает новый взгляд на природу темной материи – таинственной субстанции, составляющей около 85% всей массы во Вселенной, хотя является невидимой для нашего глаза и приборов. Ученые выдвинули гипотезу, согласно которой планеты при определенных условиях способны накапливать достаточное количество темной материи, чтобы в их ядре образовалась черная дыра. После этого она начинает поглощать планету изнутри, пока полностью ее не "съест" и не превратится в черную дыру с массой своей жертвы, пишет 24 Канал.

Основная цель этой работы заключалась не в том, чтобы создать новый космический ужас, а в том, чтобы предложить новый метод изучения темной материи. На сегодняшний день ее существование подтверждается лишь гравитационными эффектами, которые она оказывает на галактики и другие крупные космические структуры. К сожалению, попытки обнаружить ее до сих пор не дали результатов.

Согласно ведущей теории, темная материя состоит из массивных частиц, слабо взаимодействующих между собой, но вообще не взаимодействующих с обычной материей и светом, что делает их фактически невидимыми.

Авторы исследования предполагают, что частицы темной материи являются тяжелыми, но не аннигилируют при столкновении. В регионах с высокой концентрацией темной материи, например, в центре нашей галактики Млечный Путь, массивная планета, похожая на Юпитер, может захватить эти частицы в свое ядро. Там они замедляются (вероятно, из-за гравитации), слипаются и в конце концов достигают критической плотности, достаточной для образования черной дыры. По расчетам ученых, этот процесс может длиться всего десять месяцев.

Земля под угрозой?

Есть и хорошая новость. Это не угрожает Земле, поскольку такой сценарий, как считают авторы теории, актуален лишь для газовых гигантов. Более того, это даже не всегда означает гибель для планеты.

Соавтор исследования Мердад Форутан-Мер из Калифорнийского университета в Риверсайде объяснил, что судьба черной дыры внутри планеты зависит от ее начальной массы. Если она слишком мала, то может "испариться" раньше, чем начнет расти. Существует также промежуточная масса, при которой черная дыра может оставаться стабильной внутри планеты в течение длительного времени, не растет и не исчезает.

Где искать подтверждение?

Если такие "планеты с черными дырами" существуют, их можно было бы обнаружить вблизи центра галактики. Однако найти их было бы непросто. Гравитационно они не будут отличаться от обычных планет. Хотя они могли бы быть чрезвычайно горячими, это тепло можно объяснить и другими, менее экзотическими явлениями. Однако, если бы детальные исследования обнаружили температуры, которые невозможно объяснить обычными процессами, темная материя могла бы стать одним из возможных объяснений.

Открытие черной дыры с массой планеты стало бы настоящим прорывом. Это подтвердило бы гипотезу исследования и предложило бы альтернативу распространенной теории о том, что черные дыры такого размера могли образоваться только в ранней Вселенной.

А что другие планеты Солнечной системы?

Что касается других планет нашей Солнечной системы, то для них такая судьба также маловероятна. Мы находимся примерно в 26 000 световых лет от центра Млечного Пути, где концентрация темной материи значительно ниже.