Вот что ваши коллеги думают о вас, если вы используете генеративный ИИ на работе

Ученые решили выяснить, как меняется впечатление о человеке, который начинает использовать инструменты генеративного искусственного интеллекта для работы. Хотя такие ассистенты повышают производительность, исследование показывает, что у этого есть негативная сторона.

Генеративный искусственный интеллект действительно может сделать работу более эффективной, но в то же время он способен испортить репутацию работника в глазах коллег. Об этом свидетельствует серия исследований, выявившая социальные риски использования ИИ на рабочем месте. Один из примеров – исследование компании Google, в котором клиентские агенты пользовались разговорным ассистентом с искусственным интеллектом. Результаты показали: средняя производительность выросла на 14%, а в некоторых случаях – аж на 35%. Это означает экономию примерно 122 часов в год для одного работника. ИИ оказался особенно эффективным для сотрудников с более низкими показателями – они существенно улучшили результаты, сообщает 24 Канал со ссылкой на Neowin.

Однако другое исследование, проведено Университетом Дьюка и опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, указывает на обратную сторону медали. В нем говорится о том, что использование таких инструментов, как ChatGPT, Claude или Gemini, часто ассоциируется с ленью, низкой компетентностью и заменяемостью. То есть, независимо от фактических результатов, коллеги и менеджеры могут начать хуже оценивать вашу мотивацию и профессионализм, что даже может привести к увольнению.

В серии из четырех экспериментов с участием более 4400 человек участники, которые использовали ИИ для выполнения рабочих задач, выяснилось, что участники оценивали работников, которые получали помощь от ИИ, как более ленивых, менее компетентных, менее старательных, менее независимых и менее уверенных в себе по сравнению с теми, кто получал аналогичную помощь из источников, не связанных с ИИ, или вообще не получал помощи.

В другом дополнительном исследовании изучалось, изменится ли это отношение, если использование ИИ описывается как редкое. Выяснилось, что даже единичное и нерегулярное использование инструментов искусственного интеллекта создает аналогичное впечатление о человеке. Многие из участников заявили, что не хотели бы в дальнейшем делиться с руководством или коллегами тем, что пользовались искусственным интеллектом.

Исследователи также обнаружили, что эта предвзятость может влиять на реальные бизнес-решения. В симуляции найма менеджеры, которые лично не часто использовали искусственный интеллект, реже нанимали кандидатов, которые сообщали о регулярном использовании инструментов ИИ. И наоборот, менеджеры, которые сами часто пользовались ИИ, проявляли предпочтение кандидатам, которые используют ИИ. Это согласуется с выводами другой части исследования, которые свидетельствуют о том, что восприятие лени у кандидата, который использует ИИ, сильнее среди оценщиков, которые сами используют ИИ реже.

В финальной части исследования установили, что главным фактором негативного восприятия является представление о лени. Однако это предубеждение можно смягчить. Если ИИ используется очевидно уместно – например, в задачах с обработкой больших объемов данных – это уже не выглядит как уклонение от работы, а как разумное использование инструмента. Для ручных или рутинных задач такое оправдание работает хуже – там ИИ воспринимается как "читерство".

Итак, несмотря на рост производительности, использование ИИ на работе может негативно повлиять на ваш имидж в коллективе. И хотя эти предубеждения не всегда справедливы, с ними приходится считаться – особенно, если вам важно, как вас воспринимает команда или начальство.