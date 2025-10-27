В Египте нашли останки морского крокодила возрастом 80 миллионов лет

Палеонтологи в Египте обнаружили окаменелые останки нового вида морского крокодила, который жил примерно 80 миллионов лет назад. Вид, названный Wadisuchus kassabi, является старейшим известным представителем своей группы и помогает понять эволюцию этих древних рептилий, которые пережили вымирание динозавров.

Окаменелости обнаружили в Западной пустыне Египта, вблизи оазисов Харга и Барис. Исследователи из Университета Мансура обнаружили два частичных черепа и две верхушки рыла, принадлежавших четырем особям на разных стадиях развития, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Interesting Engineering. Это редкая возможность проследить, как развивались представители группы дирозавридов (Dyrosauridae).

Новый вид получил название Wadisuchus kassabi. Это были рептилии длиной 3,5–4 метра с длинной мордой и острыми, как иглы, зубами. В отличие от современных крокодилов, дирозаврики прекрасно чувствовали себя в прибрежных и морских средах, где охотились на скользкую добычу, такую как рыба и черепахи.



Автор открытия Сара Сабер с образцом Wadisuchus kassabi / Фото Hesham Sallam

Для детального изучения окаменелостей ученые использовали компьютерную томографию высокого разрешения и создали 3D-модели поверхностей. Анализ выявил несколько уникальных черт, свидетельствующих о постепенной адаптации челюстей дирозавридов, сообщает Eurekalert.

3D-модель окаменелых останков / Фото Mansoura University Vertebrate Paleontology Center

Например, Wadisuchus имел четыре зуба в передней части рыла, тогда как у более примитивных видов их было пять. Ноздри рептилии были расположены на верхней части морды, что позволяло ей дышать, оставаясь у поверхности воды.

Эта находка является ключевой для понимания происхождения и эволюции всей группы. Wadisuchus kassabi является самым старым и, вероятно, предков всех дирозавридов. Это открытие отодвигает время появления группы дальше в прошлое.

Ранее считалось, что их диверсификация началась 72–66 миллионов лет назад, но новые данные свидетельствуют, что это могло произойти 87–83 миллиона лет назад.

Находка подтверждает теорию о том, что Африка была "колыбелью" эволюции дирозавридов, откуда они позже распространились по всему миру. Способность этой группы выжить после массового вымирания, уничтожившего динозавров, делает их важным объектом для изучения того, как рептилии адаптировались после глобальной экосистемной катастрофы.

Интересный факт! Название Wadisuchus сочетает арабское слово "вади" (долина, в честь места находки) и имя древнеегипетского бога-крокодила Собека (Suchus).

Ранее ученые обнаруживали органические молекулы в костях динозавров, которым было 66 миллионов лет. Это опровергло теорию о полном разрушении органики в окаменелостях. Кроме того, недавно палеонтологи предположили, что динозавры могли жить в смешанных стадах из разных видов животных.