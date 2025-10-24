ИИ в помощь: Electronic Arts планирует полностью переосмыслить создание игр

Electronic Arts заключила партнерство со Stability AI, разработчиком известного генератора изображений Stable Diffusion. Компании совместно будут создавать AI-инструменты для ускорения разработки игр без потери качества. Новые модели смогут автоматически генерировать текстуры, 3D-сцены и игровые материалы.

Electronic Arts официально объявила о партнерстве с Stability AI – компанией, которая создала один из самых мощных генераторов изображений Stable Diffusion. Сотрудничество предусматривает совместную разработку новых моделей искусственного интеллекта, инструментов и рабочих процессов, которые должны ускорить производство игр и одновременно сохранить высокое качество контента. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Electronic Arts.

Как AI поможет EA создавать игры быстрее?

По словам Стивена Кестелла, руководителя технического артотдела EA SPORTS, главная цель состоит в том, чтобы дать художникам "умные кисти" - инструменты, которые помогают быстрее воплощать творческие идеи. Сначала команды EA и Stability AI сосредоточатся на создании текстур и визуальных материалов, использующих Physically Based Rendering (PBR). Такие решения позволят генерировать 2D-текстуры с точной передачей цветов и освещения в любой среде.

Кроме того, EA планирует использовать AI для предварительной визуализации целых 3D-локаций. Художники смогут задавать параметры через текстовые подсказки, а система автоматически будет создавать базовую сцену, которую потом можно будет дорабатывать вручную.

Как сообщает Engadget, Stability AI уже имеет опыт в создании моделей для генерации не только изображений, но и трехмерных объектов, поэтому партнерство выглядит вполне естественным. Тем более, что в последнее время AI становится ключевой темой для крупных игровых издателей. Например, глава Take-Two Штраус Зелник заявил, что генеративный AI не уменьшит количество рабочих мест, а наоборот - повысит производительность и создаст новые возможности.

Другие компании, в частности Krafton (издатель PUBG), также объявили о курсе на AI-переориентацию. Microsoft уже предлагает игровым студиям собственные AI-инструменты для прототипирования контента.

Для EA этот шаг может иметь еще одну подоплеку: компания готовится к переходу в статус частной, что предполагает значительные долговые обязательства. Использование искусственного интеллекта может помочь оптимизировать расходы и сделать процесс разработки более эффективным.