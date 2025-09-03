Телескоп James Webb исследовал Туманность Бабочки, являющуюся остатком угасающей звезды. Астрономы обнаружили там убедительные доказательства кристаллизации пыли из горячего газа. Этот процесс мог миллиарды лет назад запустить формирование Земли и других планет в нашей части космоса.

Астрономы не могут повернуть время вспять, чтобы воочию увидеть эволюцию нашей планеты, но наблюдения за далекими космическими объектами позволяют составить представление об этом процессе. Этим и занялись исследователи из Университета Кардиффа в Великобритании, рассказывает 24 Канал со ссылкой на публикацию Королевского Астрономического Сообщества.

Что именно увидели ученые в Туманности Бабочки?

Туманность Бабочки (NGC 6302), расположена на расстоянии около 3400 световых лет от нас в созвездии Скорпиона. Ученые выбрали ее, как объект для исследования используя один из самых современных телескопов.

Благодаря своей чувствительности в инфракрасном диапазоне, James Webb заглянул сквозь облака газа и пыли, чтобы получить изображение внутренних структур туманности. Эти структуры образовались вокруг белого карлика – ядра бывшей звезды, которая сбросила свою внешнюю оболочку.

Данные телескопа дополнили наблюдениями в радиодиапазоне с помощью антенной решетки ALMA, что помогло определить состав вещества в пылевых облаках.

Вокруг центрального белого карлика вращается толстый пылевой тор. Исследователи обнаружили, что он содержит как аморфные частицы, похожие на сажу, так и упорядоченные кристаллические структуры. Размер кристаллов достигает микрона, что свидетельствует о длительном процессе их роста.

Состав пыли оказался также интересным: он содержит кристаллы силикатных минералов, таких как форстерит, энстатит и кварц. Ученые отмечают, что им удалось увидеть как холодные "драгоценные камни", сформировавшиеся в спокойных зонах, так и раскаленную пыль из нестабильных частей космоса, и все это в пределах одного объекта.

Кроме того, данные "Вебба" обнаружили большие потоки железа и никеля, исходящие от звезды в противоположных направлениях. Также была зафиксирована значительная концентрация полициклических ароматических углеводородов (ПАУ).

Эти углеродные молекулы считаются важными для теорий о происхождении жизни. Их обнаружение в богатой кислородом Туманности Бабочки дает новые подсказки о том, как могли образоваться строительные блоки жизни.

Почему это похоже на зарождение Земли?

Ученые считают, что процессы, которые они наблюдают в Туманности Бабочки, являются аналогией к ранним этапам формирования нашей собственной планеты.

Как показывают наблюдения, горячий газ, выброшенный умирающей звездой, охлаждается и превращается в пыль из которой образуются кристаллы. Именно такой процесс, по мнению ученых, происходил миллиарды лет назад в нашей части космоса и стал первым шагом к созданию планет.

Исследование обнаружило в составе пылевого диска вокруг белого карлика кристаллы силикатных минералов, в частности кварца. Это те самые "кирпичики", из которых состоят каменистые планеты, включая Землю. Обнаружение этих минералов в кристаллической форме свидетельствует о том, что материал для будущих планет уже существует на этом этапе.

Космическая пыль, подобная той, найденной в туманности, считается основным источником вещества, которое впоследствии собирается в протопланетные диски вокруг молодых звезд и формирует планеты и астероиды.

Поскольку мы не можем наблюдать прошлое Солнечной системы, изучение Туманности Бабочки дает уникальную возможность увидеть ключевые процессы планетообразования в реальном времени и понять, как из звездной пыли могла появиться наша планета.