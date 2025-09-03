Телескоп имени Джеймса Вебба увидел, как могла зародиться Земля
- Телескоп Джеймса Вебба исследовал Туманность Бабочки, обнаружив кристаллизацию пыли, которая могла запустить формирование Земли и других планет.
- Астрономы обнаружили в Туманности Бабочки кристаллы силикатных минералов, которые могут дать подсказки о ранних стадиях формирования планет, включая Землю.
- Исследование Туманности Бабочки помогает понять процессы планетообразования в реальном времени, наблюдая, как из звездной пыли могла сформироваться Земля.
Телескоп James Webb исследовал Туманность Бабочки, являющуюся остатком угасающей звезды. Астрономы обнаружили там убедительные доказательства кристаллизации пыли из горячего газа. Этот процесс мог миллиарды лет назад запустить формирование Земли и других планет в нашей части космоса.
Астрономы не могут повернуть время вспять, чтобы воочию увидеть эволюцию нашей планеты, но наблюдения за далекими космическими объектами позволяют составить представление об этом процессе. Этим и занялись исследователи из Университета Кардиффа в Великобритании, рассказывает 24 Канал со ссылкой на публикацию Королевского Астрономического Сообщества.
Что именно увидели ученые в Туманности Бабочки?
Туманность Бабочки (NGC 6302), расположена на расстоянии около 3400 световых лет от нас в созвездии Скорпиона. Ученые выбрали ее, как объект для исследования используя один из самых современных телескопов.
Благодаря своей чувствительности в инфракрасном диапазоне, James Webb заглянул сквозь облака газа и пыли, чтобы получить изображение внутренних структур туманности. Эти структуры образовались вокруг белого карлика – ядра бывшей звезды, которая сбросила свою внешнюю оболочку.
Данные телескопа дополнили наблюдениями в радиодиапазоне с помощью антенной решетки ALMA, что помогло определить состав вещества в пылевых облаках.
Вокруг центрального белого карлика вращается толстый пылевой тор. Исследователи обнаружили, что он содержит как аморфные частицы, похожие на сажу, так и упорядоченные кристаллические структуры. Размер кристаллов достигает микрона, что свидетельствует о длительном процессе их роста.
Состав пыли оказался также интересным: он содержит кристаллы силикатных минералов, таких как форстерит, энстатит и кварц. Ученые отмечают, что им удалось увидеть как холодные "драгоценные камни", сформировавшиеся в спокойных зонах, так и раскаленную пыль из нестабильных частей космоса, и все это в пределах одного объекта.
Кроме того, данные "Вебба" обнаружили большие потоки железа и никеля, исходящие от звезды в противоположных направлениях. Также была зафиксирована значительная концентрация полициклических ароматических углеводородов (ПАУ).
Эти углеродные молекулы считаются важными для теорий о происхождении жизни. Их обнаружение в богатой кислородом Туманности Бабочки дает новые подсказки о том, как могли образоваться строительные блоки жизни.
Почему это похоже на зарождение Земли?
Ученые считают, что процессы, которые они наблюдают в Туманности Бабочки, являются аналогией к ранним этапам формирования нашей собственной планеты.
Как показывают наблюдения, горячий газ, выброшенный умирающей звездой, охлаждается и превращается в пыль из которой образуются кристаллы. Именно такой процесс, по мнению ученых, происходил миллиарды лет назад в нашей части космоса и стал первым шагом к созданию планет.
Исследование обнаружило в составе пылевого диска вокруг белого карлика кристаллы силикатных минералов, в частности кварца. Это те самые "кирпичики", из которых состоят каменистые планеты, включая Землю. Обнаружение этих минералов в кристаллической форме свидетельствует о том, что материал для будущих планет уже существует на этом этапе.
Космическая пыль, подобная той, найденной в туманности, считается основным источником вещества, которое впоследствии собирается в протопланетные диски вокруг молодых звезд и формирует планеты и астероиды.
Поскольку мы не можем наблюдать прошлое Солнечной системы, изучение Туманности Бабочки дает уникальную возможность увидеть ключевые процессы планетообразования в реальном времени и понять, как из звездной пыли могла появиться наша планета.