На конференции Snapdragon Summit 2025 Google и Qualcomm поделились новыми деталями о Project Moohan – гарнитуру смешанной реальности, созданную совместно с Samsung. Устройство получит интеграцию с Gemini и улучшенную эргономику, чтобы составить конкуренцию решениям Meta.

Meta уже закрепилась на рынке благодаря Quest и смарт-очкам Ray-Ban Gen 2, но Google решила сделать ставку на другой формат смешанной реальности. Проект Moohan – это гарнитура, сочетающая в себе мощность чипа Qualcomm XR2, программное обеспечение Google и эргономичный дизайн Samsung.

Чем особенный Project Moohan?

На Snapdragon Summit журналисты увидели устройство только под стеклом – демонстрацию ограничили несколькими часами, подтверждая, что продукт еще находится в разработке. В то же время представители Google уверяют: за последний год произошли важные изменения в весе и балансе устройства, благодаря которым его будет комфортнее носить в течение нескольких часов.

Как сообщает Google, еще один ключевой элемент – интеграция с Gemini. По словам руководителя Android Самира Самата, идея заключается в том, чтобы пользователь мог взаимодействовать с ассистентом в виртуальном пространстве: задавать вопросы, исследовать города в Google Maps или получать контекстную информацию непосредственно во время использования гарнитуры.

В Qualcomm отмечают значительный прогресс в механическом дизайне и оптимизации софта под XR2. Новые возможности включают трекинг глаз, более качественную оптику и использование искусственного интеллекта для визуальных сервисов вроде Google Photos.

Компании считают, что комбинация мощного железа и гибкой ИИ-среды сделает Project Moohan серьезным конкурентом Meta. В будущем Google планирует перенести разработки из гарнитуры в компактные смарт-очки, чтобы напрямую конкурировать с линейкой Ray-Ban Display. Для этого компания уже сотрудничает с брендами Warby Parker и Gentle Monster, чтобы обеспечить стильные варианты рамок.

"Это не только технология, но и аксессуар, который вам должно хотеться носить", – отметил Самат.

На что способен новый мобильный процессор Snapdragon от Qualcomm?

Qualcomm официально анонсировала свой новый флагманский процессор – Snapdragon 8 Elite Gen 5. Чип получил обновленный CPU, мощный GPU, более быстрый ИИ-движок и усовершенствованную энергоэффективность. Первые смартфоны с ним появятся уже в ближайшее время.

Два основных ядра работают на частоте до 4,6 ГГц, еще шесть производительных – до 3,62 ГГц. По словам Qualcomm, это обеспечивает до 35% более высокую энергоэффективность CPU и на 16% лучшую общую эффективность SoC.