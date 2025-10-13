Ежегодный космический марафон от NASA объединил энтузиастов со всего мира. Одна из украинских локаций неожиданно стала крупнейшей из европейских, продемонстрировав впечатляющий потенциал местных разработчиков и инноваторов. Это достижение открывает для украинских команд путь к глобальному признанию и сотрудничеству с ведущими специалистами космической отрасли.

Чем украинские команды поразили международное жюри?

В начале октября состоялся всемирно известный хакатон NASA Space Apps Challenge, который собрал тысячи ученых, студентов, разработчиков и энтузиастов космоса из более чем 160 стран. Каждая из стран проводила свои собственные отдельные события, однако все они были объединены общей идеей. В Украине мероприятие проходило в трех городах, но именно локация в Днепре стала самой популярной, собрав рекордные 434 участника. Это позволило ей стать крупнейшей площадкой хакатона в Европе и занять 47 место среди 555 локаций во всем мире. Об этом 24 Каналу рассказали представители ОО "Асоціація Ноосфера", основанной предпринимателем в сфере космических и IT-технологий Максом Поляковым.

Мероприятие проходило 4-5 октября в смешанном формате: участники работали как офлайн на базе научно-технических лабораторий Noosphere Engineering School, так и приобщались дистанционно. География конкурсантов охватила не только всю Украину, но и достигла США, Германии, Словакии и Польши. В течение 48 часов интенсивной работы 90 команд представили 83 уникальных проекта.



NASA Space Apps Challenge / Фото Noosphere



Тематика работ была чрезвычайно разнообразной: от космической биологии и анализа спутниковых данных до исследования далеких экзопланет и создания образовательных платформ. По словам Юлианы Кузнецовой, астрофизика и члена жюри, участники продемонстрировали не только глубокое понимание выбранных тем, но и высокий уровень владения инструментами искусственного интеллекта и слаженную командную работу.

Особенно ее поразили проекты, посвященные поиску экзопланет по данным телескопов NASA и моделированию защиты Земли от астероидов. Вдохновением для судей стала и работа молодых участников – школьников шестых и седьмых классов из Херсона, которые показали большую креативность.



Восемь лучших команд из днепровской локации получили номинацию на глобальный этап и теперь будут представлять Украину на международной арене. Среди них:

StarUnity – программа для создания дизайнов жилых модулей на космических станциях.

Einstein's Sect – обучающая игра "Aurora Garden", где игрок восстанавливает ферму, пострадавшую от разрушительных явлений космической погоды.

Space Writers – научная сказка для детей и взрослых, объясняющая природу полярного сияния.

Genova – веб-платформа для фермеров, которая агрегирует данные NASA для моделирования урожайности и принятия аграрных решений.

TurboNova – поисковая система SBiology Search Engine, ускоряющая исследования в сфере космической биологии.

Zephir – интерактивное 3D-приложение Terra Tools для визуализации спутниковых снимков Земли.

KPI_IASA_SOM и Interstellar_ExoVision – две команды представили платформы для анализа, классификации и визуализации экзопланет, одна из которых использует искусственный интеллект.



Для многих участников, например для команды Genova, это уже не первая победа. Их лидер Александр отмечает, что успех является результатом сочетания науки, технологий и командного любопытства. Он также отметил высокий уровень организации и атмосферу сотрудничества, что вдохновляет на создание прорывных идей. В свою очередь, руководитель команды лицеистов Space Writers Алексей Моренко подчеркнул, что их победа доказывает – украинское школьное образование способно формировать новое поколение инноваторов.

Что дальше?

Впереди проекты-лидеры ждет глобальный этап оценивания экспертами NASA.

В ноябре будет объявлено 40 лучших команд мира.

В январе назовут 10 абсолютных победителей.

Главным призом станет эксклюзивная онлайн-встреча с ученым NASA для обсуждения проектов и будущих разработок.

