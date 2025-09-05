Honda опубликовала тизер своего первого электромотоцикла с быстрой зарядкой. Модель, похожая на концепт EV Fun, проходила тесты в Европе. Презентация запланирована на 16 сентября, а доступность байка, вероятно, ограничится европейским рынком.

Компания Honda готовится к премьере первого электробайка с поддержкой быстрой зарядки. В коротком ролике в Instagram показали закамуфлированный мотоцикл на тестовых заездах в Европе и указали дату презентации - 16 сентября, сообщает 24 канал со ссылкой на hondaukmotorcycles.

Судя по кадрам, модель напоминает EV Fun Concept, который Honda демонстрировала на выставке EICMA 2024 в Милане. Тогда производитель заявлял, что этот прототип имеет производительность, сравнимую с мотоциклами среднего класса с ДВС, поддерживает стандарт быстрой зарядки CCS2 и способен преодолевать более 100 км на одном заряде.

Быстрая зарядка может стать ключевым преимуществом, ведь электробайки имеют значительно меньше места для аккумуляторов, чем электромобили. В то же время Honda пока не раскрыла детальные характеристики новинки, поэтому больше информации ожидают именно во время сентябрьской презентации.

По региональной доступности - производитель намекнул, что новый e-мотоцикл будет предназначен для Европы и Великобритании. Это подтверждает как происхождение тизера с британской страницы Honda, так и упоминание об испытаниях на европейских дорогах.

Компания еще в 2022 году объявила, что планирует выпустить не менее 10 электромотоциклов до 2025 года, и новая модель может стать одним из важнейших шагов в этой стратегии.

Насколько велик рынок электромотоциклов?

Мировой рынок электрических мотоциклов демонстрирует устойчивый рост, и эта тенденция, вероятно, сохранится до конца десятилетия. Согласно новому прогнозу, опубликованному Statista, уже к 2030 году общая стоимость рынка может достичь более 100 миллиардов долларов США, что более чем вдвое превысит показатель 2021 года. В 2021 году его объем составлял около 45,7 миллиарда долларов США.

По прогнозу, среднегодовой темп роста рынка с 2022 по 2030 год составит 10,2%. Это позволит объему рынка постоянно увеличиваться: к 2025 году он достигнет 67,1 миллиарда долларов, а к 2028-му - 89,9 миллиарда.

Кто является лидером рынка электромотоциклов?

Несмотря на то, что некоторые ключевые рынки, например Индия и Индонезия, уменьшили или приостановили государственную поддержку, отрасль все равно показывает положительную динамику. Общее количество двухколесных электромобилей, находящихся в обращении, превысило 80 миллионов, что составляет 8,8% от всего парка двухколесных транспортных средств, выпущенных за последнее десятилетие.

В настоящее время Китай остается доминирующим игроком на рынке, занимая 73% от общего объема продаж. В то же время китайские производители активно сосредотачиваются на расширении своей деятельности за рубежом.

Индия вышла на второе место с ростом продаж в 9,1% в первом полугодии. Несмотря на уменьшение государственной поддержки, лидером рынка стал TVS Motor, обойдя таких производителей, как Ola Electric и Ather. Третьим по объему продаж является Вьетнам, где зафиксирован рост на 99,2%, а местная компания Vinfast вошла в десятку мировых производителей. Рынок Турции занял четвертое место благодаря 37,4% росту, тогда как традиционный рынок мотоциклов с двигателями внутреннего сгорания там переживает не лучшие времена. В то же время рынок Индонезии потерял 32,2% в этом году после того, как правительство отменило стимулы, однако с августа 2025 года они были снова восстановлены.