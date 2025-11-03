Вероятно, вы постоянно слушаете музыку, созданную ИИ, но даже не знаете об этом

Музыка, созданная искусственным интеллектом, перестает быть экспериментом и все глубже проникает в наши плейлисты. Более того, она появляется в престижных мировых хит-парадах. Эта тенденция набирает обороты, демонстрируя новую реальность в индустрии, где виртуальные артисты становятся все более привычным явлением для слушателей.

Как виртуальные исполнители меняют музыкальную индустрию?

Музыкальный мир переживает стремительную трансформацию, ведь треки, созданные с помощью искусственного интеллекта, начали регулярно появляться в авторитетных чартах Billboard. Как пишет издание Futurism, в течение последних недель в списках популярных треков неизменно присутствовал хотя бы один исполнитель, созданный с помощью ИИ. Это свидетельствует, что тенденция не просто существует, но и быстро ускоряется, пишет 24 Канал.

Среди таких новых звезд – виртуальный аватар Xania Monet, проект автора песен Телиши Джонс, которая воспользовалась приложением для генерации музыки Suno. Другим примером является Juno Skye – ИИ-артист, продюсированный Нгуеном Дук Намом. Появление таких проектов демонстрирует не только технологический прогресс, но и растущий аппетит музыкальных лейблов к сотрудничеству с артистами, которых физически не существует.

Показательно, что Xania Monet недавно вызвала настоящую борьбу между компаниями звукозаписи, некоторые из которых предлагали за виртуального артиста до 3 миллионов долларов. В конце концов, проект дебютировал в радиочарте Billboard, набрав достаточное количество ротаций в эфире. Его сингл "Let Go, Let God" ранее также попадал в несколько других чартов издания.

ИИ в музыке: плюсы и минусы

В то же время использование искусственного интеллекта в музыке, как и в любой другой сфере, остается крайне противоречивой темой. Главная претензия заключается в том, что программы вроде Suno и Udio, вероятно, обучались на музыке реальных исполнителей, защищенной авторским правом. В прошлом году известные музыканты подписали открытое письмо с призывом к организациям прекратить использовать ИИ для нарушения и обесценивания прав живых артистов.

Несмотря на это, крупные игроки рынка уже начинают интегрировать новые технологии. Например, один из крупнейших музыкальных лейблов, Universal Music Group, заключил лицензионное соглашение с разработчиками Udio для запуска платформы по созданию музыки с помощью ИИ. Этому предшествовало урегулирование судебного иска по авторским правам.

Музыкальные платформы, такие как Spotify, также столкнулись с проблемой массовой загрузки низкокачественного контента, созданного нейросетью. В ответ сервис ввел новые правила для защиты артистов от спама, мошенничества и попыток выдать себя за другого человека. Однако Spotify воздержался от полного запрета ИИ-музыки. Представители платформы считают, что технологии всегда влияли на развитие музыки, и искусственный интеллект в лучшем случае может открыть новые творческие возможности для исполнителей.

Несмотря на критику со стороны части индустрии, популярность ИИ-музыки среди слушателей растет. Хит "Let Go, Let God" от Xania Monet собрал на YouTube более 3,4 миллиона просмотров. Комментарии под видео свидетельствуют, что многим слушателям безразлично происхождение артиста – их больше интересует эмоциональное послание трека.

Трек "Let Go, Let God" от Xania Monet: видео

Как распознать музыку, созданную с помощью ИИ?

Отличить такой трек от написанного человеком становится все сложнее из-за постоянного роста качества. Однако все же есть несколько признаков, которые позволяют выявить ИИ-исполнителя, если вы принципиально не желаете слушать такую музыку.

Один из самых распространенных маркеров ИИ-музыки – это чрезмерная повторяемость. Алгоритмы обучаются на огромных массивах данных, из-за чего склонны к использованию безопасных и знакомых паттернов, аккордов и ритмических рисунков без особых вариаций. Если трек звучит так, будто он "застрял" в одном цикле, это может быть работой ИИ. Человеческие композиции обычно имеют более органичное развитие и естественные отклонения от идеального ритма.

Еще один признак - это отсутствие эмоциональной глубины. ИИ может создавать технически безупречную музыку, но ему трудно воспроизвести нюансы и эмоции, которые человек вкладывает в свое творчество. Вокал, сгенерированный искусственным интеллектом, часто звучит роботизировано: с неестественными паузами для дыхания (или их полным отсутствием), математически идеальными изменениями высоты тона и эмоциональной окраской, которая не соответствует содержанию текста песни. Также иногда ИИ может создавать композиции с нетрадиционной структурой или внезапными изменениями тональности, которые звучат неуместно и нарушают целостность произведения.

Проверка "артиста" и его активности

Надежный способ проверки – исследовать биографию исполнителя. Настоящие музыканты обычно имеют активное присутствие в соцсетях, записи живых выступлений, интервью и официальные релизы на лейблах. Если же вся информация об "артисте" ограничивается только страницей на стриминговом сервисе, это может свидетельствовать о его синтетическом происхождении. Ярким примером является группа Velvet Sundown, которая быстро стала популярной, после чего расследование слушателей выявило, что за ним не стоят реальные музыканты, писало ранее издание Guardian.

Еще один показательный фактор – частота выпуска новой музыки. Человеку нужны месяцы, а то и годы, чтобы записать альбом. Некоторые живые звезды выпускают музыку раз в несколько лет. Зато искусственный интеллект способен генерировать десятки треков за считанные дни. Если исполнитель выпускает по несколько альбомов в год, а на его YouTube песня появляются каждые несколько дней, это указывает на участие ИИ.

Использование специальных инструментов

Для быстрой проверки существуют онлайн-детекторы музыки ИИ. Такие инструменты, как IRCAM Amplify AI Music Detector или Resemble AI Detect-2B, анализируют аудиофайл и выдают оценку вероятности того, что трек создан искусственным интеллектом. Они исследуют различные аудиохарактеристики: спектральное содержание звука, гармоническую структуру, ритмические паттерны и другие параметры, которые могут отличаться в музыке, созданной человеком и машиной. Хотя эти сервисы не дают 100% гарантии, они могут быть полезным инструментом в сочетании с собственной оценкой.