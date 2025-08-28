Anthropic запускает расширение Claude, которое превратит ваш браузер в полноценного ИИ-агента
- Anthropic представила расширение Claude for Chrome, которое позволяет ИИ-агенту выполнять действия на веб-страницах, интегрируясь в браузер Google Chrome.
- Расширение доступно для 1000 пользователей платного тарифа Claude Max, но имеет потенциальные риски безопасности, которые Anthropic пытается минимизировать.
Компания Anthropic, специализирующаяся на разработке искусственного интеллекта, представила новый экспериментальный инструмент –расширение для браузера Google Chrome под названием Claude for Chrome. Этот ИИ-агент способен не просто отвечать на запросы, но и самостоятельно выполнять действия на веб-страницах от имени пользователя, что открывает новые возможности.
Как работает новый ИИ-помощник?
Вместо того чтобы выпускать отдельный агентный браузер, как это сделала компания Perplexity, Anthropic предлагает похожие функции в рамках обычного расширения для Google Chrome. Оно интегрирует языковую модель Claude непосредственно в браузер, не заставляя переходить из рабочей среды, к которой вы уже привыкли, пишет 24 Канал.
Смотрите также Агентские браузеры с ИИ: почему они могут подставить вас, в чем опасность и как уберечь себя
Нажатие на кнопку расширения вызывает боковую панель, где пользователь может давать команды искусственному интеллекту. В отличие от обычных чат-ботов, этот агент может взаимодействовать с контентом страниц: он видит то же, что и пользователь, и способен самостоятельно нажимать на кнопки, заполнять формы, искать товары и добавлять их в корзину.
Пока непонятно, сможет ли он работать между вкладками, видеть все открытые вкладки и управлять самим браузером.
Как работает новое расширение Claude for Chrome: видео
Этот шаг является частью новой волны конкуренции между технологическими гигантами, где браузеры превращаются в поле битвы за доминирование в сфере ИИ. Такие компании, как Perplexity со своим браузером Comet и OpenAI, также работают над аналогичными продуктами. Идея заключается в том, чтобы превратить браузер с пассивного инструмента для просмотра веб-страниц на активного помощника, выполняющего задачи вместо пользователя.
Сейчас доступ к Claude for Chrome предоставляется в ограниченном режиме. Его могут протестировать только 1000 пользователей платного тарифа Claude Max, стоимость которого составляет от 100 до 200 долларов в месяц. Для остальных открыт список ожидания. Такой осторожный подход связан с высокими рисками безопасности, которые признает сама Anthropic.
Какие угрозы несет новая функция?
Главная опасность заключается в атаках, которые называются "инъекция скрытых инструкций". Злоумышленники могут размещать на вебстраницах невидимые для человеческого глаза команды, например, написанные белым текстом на белом фоне. Когда ИИ-агент анализирует такую страницу для выполнения задачи пользователя (например, для обобщения ее содержания), он может воспринять эти скрытые инструкции как легитимные и выполнить их.
Исследователи безопасности уже продемонстрировали, как подобная уязвимость в другом ИИ-браузере, Comet от Perplexity, позволила обманом заставить ассистента перейти в почтовый ящик Gmail, скопировать одноразовый пароль и передать его злоумышленнику. Поскольку ИИ-агенты работают с полными правами доступа пользователя в браузере, они потенциально могут получить доступ к банковским счетам, корпоративным системам, личным электронным письмам и другой конфиденциальной информации. Они могут не распознать фишинговый сайт – например, подделку интернет-магазина – и ввести там данные вашей карты, выдав их мошенникам.
В Anthropic уверяют, что работают над решением этой проблемы.
- Компания уже внедрила определенные меры безопасности: по умолчанию агент не имеет доступа к сайтам финансовых сервисов и ресурсов с пиратским или взрослым контентом.
- Перед выполнением потенциально рискованных действий, например совершение покупки или передача персональных данных, Claude for Chrome запрашивает подтверждение у пользователя.
Разработчики утверждают, что им удалось снизить эффективность атак с использованием инъекций с 23,6% до 11,2%.
Дальнейшее тестирование в реальных условиях должно помочь выявить и устранить другие уязвимости перед тем, как сделать продукт общедоступным.
Когда расширение выйдет для всех и будет ли оно доступно на других браузерах, построенных на Chromium, пока неизвестно.