Компания Anthropic, специализирующаяся на разработке искусственного интеллекта, представила новый экспериментальный инструмент –расширение для браузера Google Chrome под названием Claude for Chrome. Этот ИИ-агент способен не просто отвечать на запросы, но и самостоятельно выполнять действия на веб-страницах от имени пользователя, что открывает новые возможности.

Как работает новый ИИ-помощник?

Вместо того чтобы выпускать отдельный агентный браузер, как это сделала компания Perplexity, Anthropic предлагает похожие функции в рамках обычного расширения для Google Chrome. Оно интегрирует языковую модель Claude непосредственно в браузер, не заставляя переходить из рабочей среды, к которой вы уже привыкли, пишет 24 Канал.

Нажатие на кнопку расширения вызывает боковую панель, где пользователь может давать команды искусственному интеллекту. В отличие от обычных чат-ботов, этот агент может взаимодействовать с контентом страниц: он видит то же, что и пользователь, и способен самостоятельно нажимать на кнопки, заполнять формы, искать товары и добавлять их в корзину.

Пока непонятно, сможет ли он работать между вкладками, видеть все открытые вкладки и управлять самим браузером.

Как работает новое расширение Claude for Chrome: видео

Этот шаг является частью новой волны конкуренции между технологическими гигантами, где браузеры превращаются в поле битвы за доминирование в сфере ИИ. Такие компании, как Perplexity со своим браузером Comet и OpenAI, также работают над аналогичными продуктами. Идея заключается в том, чтобы превратить браузер с пассивного инструмента для просмотра веб-страниц на активного помощника, выполняющего задачи вместо пользователя.

Сейчас доступ к Claude for Chrome предоставляется в ограниченном режиме. Его могут протестировать только 1000 пользователей платного тарифа Claude Max, стоимость которого составляет от 100 до 200 долларов в месяц. Для остальных открыт список ожидания. Такой осторожный подход связан с высокими рисками безопасности, которые признает сама Anthropic.

Какие угрозы несет новая функция?

Главная опасность заключается в атаках, которые называются "инъекция скрытых инструкций". Злоумышленники могут размещать на вебстраницах невидимые для человеческого глаза команды, например, написанные белым текстом на белом фоне. Когда ИИ-агент анализирует такую страницу для выполнения задачи пользователя (например, для обобщения ее содержания), он может воспринять эти скрытые инструкции как легитимные и выполнить их.

Исследователи безопасности уже продемонстрировали, как подобная уязвимость в другом ИИ-браузере, Comet от Perplexity, позволила обманом заставить ассистента перейти в почтовый ящик Gmail, скопировать одноразовый пароль и передать его злоумышленнику. Поскольку ИИ-агенты работают с полными правами доступа пользователя в браузере, они потенциально могут получить доступ к банковским счетам, корпоративным системам, личным электронным письмам и другой конфиденциальной информации. Они могут не распознать фишинговый сайт – например, подделку интернет-магазина – и ввести там данные вашей карты, выдав их мошенникам.

В Anthropic уверяют, что работают над решением этой проблемы.

Компания уже внедрила определенные меры безопасности: по умолчанию агент не имеет доступа к сайтам финансовых сервисов и ресурсов с пиратским или взрослым контентом.

Перед выполнением потенциально рискованных действий, например совершение покупки или передача персональных данных, Claude for Chrome запрашивает подтверждение у пользователя.

Разработчики утверждают, что им удалось снизить эффективность атак с использованием инъекций с 23,6% до 11,2%.

Дальнейшее тестирование в реальных условиях должно помочь выявить и устранить другие уязвимости перед тем, как сделать продукт общедоступным.

Когда расширение выйдет для всех и будет ли оно доступно на других браузерах, построенных на Chromium, пока неизвестно.