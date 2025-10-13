В социальных сетях, в частности в американском TikTok, набрал популярность новый тренд: подростки используют инструменты искусственного интеллекта, чтобы разыграть родителей. Впоследствии противоречивый пранк распространился по миру, включая Украину, и теперь захватывает не только детей, но и взрослых. Правоохранители получают шквал звонков и должны вмешиваться, хотя на самом деле опасности нет.

Почему невинная шутка может иметь серьезные последствия?

Суть нового тренда, известного как #homelessmanprank, заключается в том, чтобы с помощью функций искусственного интеллекта (например, тех, встроенных в Snapchat), сгенерировать реалистичные изображения бездомного, который якобы зашел в помещение пользователя и отказывается уходить. Эти "фотографии" затем присылают родителями, сожителям или партнерам, когда те далеко от дома, пишет 24 Канал со ссылкой на The Verge.

Сценарии этих пранков бывают разными. В некоторых случаях пользователи создают картинки, как бездомный роется в личных вещах собеседника, в других он лежит на кровати или садится поесть. При этом ИИ позволяет сгенерировать незнакомого человека прямо на настоящей фотографии. Таким образом партнер или родственник собеседника оказывается на одном "снимке" с бездомным и все это выглядит удивительно реалистично, заставляя жертв такого розыгрыша сильно паниковать.

Например, издание Gizmodo вспоминает многочисленные случаи, когда взволнованные родители звонили своим детям после получения сообщений и с дрожью в голосе пытались узнать, что происходит. Подростки записывают эти эмоциональные реакции и публикуют видео в TikTok, где некоторые ролики набирают миллионы просмотров.

Однако розыгрыш перестает быть смешным, когда напуганные родители обращаются в полицию. Правоохранители воспринимают сообщение о вторжении в дом, где находится ребенок, как чрезвычайно серьезную ситуацию, требующую немедленного реагирования. Это приводит к бесполезному расходованию ресурсов и отвлечению людей, которые могли бы быть направлены на реальные чрезвычайные происшествия.

Более того, такая ситуация создает опасность и для самих шутников, поскольку подобные вызовы могут спровоцировать даже привлечение спецподразделения SWAT, который имеет достаточно жесткие методы работы.

Украина присоединяется

Аналогичные пранки уже были замечены и в украинских соцсетях.

Например, в Threads завирусился пост, в котором пользовательница с никнеймом Виалина Кот разыграла своего мужа. Она сгенерировала фото неизвестного, который якобы пришел к ним домой и обвинил в том, что его автомобиль повредили. В частности, создала картинки, на которых незнакомец копается в вещах и стоит на кровати. Впоследствии якобы пришел еще один.

В другом случае, который появился в Instagram на странице happy.student, студентка разыграла свою сожительницу по общежитию. Она сгенерировала фото преподавателя, который пришел искать конспекты в личных вещах.

Реакция полиции

Полицейские департаменты в США и Великобритании уже выступили с официальными предупреждениями:

Полиция города Сейлем, штат Массачусетс, заявила, что этот пранк не только заставляет людей паниковать и тратит ресурсы правоохранителей, но и дегуманизирует бездомных.

Похожие предостережения опубликовали и правоохранители в Англии, в частности в графстве Дорсет, после того, как выехали на ложный вызов от "крайне обеспокоенной матери".

В штате Огайо дело даже дошло до уголовных обвинений против двух несовершеннолетних за их участие в таких инцидентах. Хотя конкретные законы по злоупотреблению ИИ еще не сформированы, правоохранители ссылаются на действующие нормы о сознательном предоставлении ложной информации службам экстренного реагирования.